https://ria.ru/20241127/diplomatiya-1985915660.html
Посол Моргулов рассказал о внешнем давлении на Россию и Китай
Посол Моргулов рассказал о внешнем давлении на Россию и Китай - РИА Новости, 27.11.2024
Посол Моргулов рассказал о внешнем давлении на Россию и Китай
Давление, которое оказывается на Россию и Китай извне в попытке помешать им укреплять сотрудничество, только делает практические связи двух стран еще более... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T06:11
2024-11-27T06:11
2024-11-27T06:11
россия
китай
чжухай
игорь моргулов
су-57
в мире
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ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Давление, которое оказывается на Россию и Китай извне в попытке помешать им укреплять сотрудничество, только делает практические связи двух стран еще более прочными, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов. Посол прокомментировал для РИА Новости российское участие в крупнейших международных выставках в Китае в последний месяц и интерес китайских партнеров к российской продукции. "Есть успехи и в высокотехнологичных сферах, на что убедительно указывает наше участие в недавнем авиасалоне Airshow China в Чжухае, где отечественные самолеты произвели, без преувеличения, настоящий фурор", - заявил Моргулов. Он добавил, что "виртуозное мастерство героя России, известного летчика-испытателя Сергея Богдана, пилотировавшего истребитель пятого поколения СУ-57, и вовсе стало топовым сюжетом в местной медиа- и блогосфере". "Словом, не вижу причин для беспокойства и сомнений у деловых кругов двух стран в широких перспективах дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества. Напротив, то давление, которое оказывается на Россию и Китай извне в попытке помешать нам укреплять взаимовыгодную кооперацию, только делает наши практические связи еще более прочными", - отметил дипломат. Международный авиасалон Airshow China 2024 прошел в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун с 12 по 17 ноября.
https://ria.ru/20241002/razvitie-1975863161.html
https://ria.ru/20240612/morgulov-1952352053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, чжухай, игорь моргулов, су-57, в мире
Россия, Китай, Чжухай, Игорь Моргулов, Су-57, В мире
Посол Моргулов рассказал о внешнем давлении на Россию и Китай
Посол Моргулов: давление извне делает связи России и Китая еще более прочными