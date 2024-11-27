https://ria.ru/20241127/diplomatiya-1985915660.html

Посол Моргулов рассказал о внешнем давлении на Россию и Китай

Посол Моргулов рассказал о внешнем давлении на Россию и Китай - РИА Новости, 27.11.2024

Посол Моргулов рассказал о внешнем давлении на Россию и Китай

Давление, которое оказывается на Россию и Китай извне в попытке помешать им укреплять сотрудничество, только делает практические связи двух стран еще более... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T06:11

2024-11-27T06:11

2024-11-27T06:11

россия

китай

чжухай

игорь моргулов

су-57

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912811984_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_6c188ca6cc4e11e968083e94cf8c2eee.jpg

ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Давление, которое оказывается на Россию и Китай извне в попытке помешать им укреплять сотрудничество, только делает практические связи двух стран еще более прочными, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов. Посол прокомментировал для РИА Новости российское участие в крупнейших международных выставках в Китае в последний месяц и интерес китайских партнеров к российской продукции. "Есть успехи и в высокотехнологичных сферах, на что убедительно указывает наше участие в недавнем авиасалоне Airshow China в Чжухае, где отечественные самолеты произвели, без преувеличения, настоящий фурор", - заявил Моргулов. Он добавил, что "виртуозное мастерство героя России, известного летчика-испытателя Сергея Богдана, пилотировавшего истребитель пятого поколения СУ-57, и вовсе стало топовым сюжетом в местной медиа- и блогосфере". "Словом, не вижу причин для беспокойства и сомнений у деловых кругов двух стран в широких перспективах дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества. Напротив, то давление, которое оказывается на Россию и Китай извне в попытке помешать нам укреплять взаимовыгодную кооперацию, только делает наши практические связи еще более прочными", - отметил дипломат. Международный авиасалон Airshow China 2024 прошел в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун с 12 по 17 ноября.

https://ria.ru/20241002/razvitie-1975863161.html

https://ria.ru/20240612/morgulov-1952352053.html

россия

китай

чжухай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, чжухай, игорь моргулов, су-57, в мире