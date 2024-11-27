https://ria.ru/20241127/delo-1986059175.html

В Орловской области возбудили дело о хищении при строительстве школы

В Орловской области возбудили дело о хищении при строительстве школы - РИА Новости, 27.11.2024

В Орловской области возбудили дело о хищении при строительстве школы

Уголовное дело по факту хищения 124 миллионов рублей при строительстве школы в деревне Жилина возбудили в Орловской области, сообщила пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T17:55

2024-11-27T17:55

2024-11-27T17:55

происшествия

орловская область

россия

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ТУЛА, 27 ноя – РИА Новости. Уголовное дело по факту хищения 124 миллионов рублей при строительстве школы в деревне Жилина возбудили в Орловской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. По данным надзорного ведомства, казенное учреждение "Орелгосзаказчик" заключило контракт с ООО "АС Монтаж" на строительство образовательного учреждения. Однако подрядчик перечислил полученные средства на счета субподрядной организации ООО "Кристал" и других юрлиц, а далее обналичил. "Всего в результате мошеннических действий должностных лиц подрядной и субподрядной организации бюджету причинен ущерб в размере более 124 млн рублей… Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении учредителя ООО "АС Монтаж" и директора ООО "Кристал" возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении. Уточняется, что государственная экспертиза до сих пор не вынесла положительное заключение на проектно-сметную документацию объекта.

https://ria.ru/20241126/sk-1985838033.html

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орловская область

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происшествия, орловская область, россия