Рейтинг@Mail.ru
Лэмми ушел от ответа на вопрос о британских ЧВК на Украине - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 27.11.2024 (обновлено: 16:20 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/chvk-1986030382.html
Лэмми ушел от ответа на вопрос о британских ЧВК на Украине
Лэмми ушел от ответа на вопрос о британских ЧВК на Украине - РИА Новости, 27.11.2024
Лэмми ушел от ответа на вопрос о британских ЧВК на Украине
Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми ушел от прямого ответа на вопрос о британских частных военных компаниях на Украине, утверждая, что Лондон не отправляет... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T16:18
2024-11-27T16:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
великобритания
кир стармер
мария захарова
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957741691_318:0:2753:1370_1920x0_80_0_0_e98b6a7a679e7ba583cb44b2760dd145.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми ушел от прямого ответа на вопрос о британских частных военных компаниях на Украине, утверждая, что Лондон не отправляет войска на Украину. На вопрос журналиста немецкой газеты Welt о том, рассматривает ли Великобритания возможность отправки на Украину британских войск, Лэмми заверил, что подобный вариант сейчас не рассматривается. "Мы ясно дали понять, что мы готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, особенно в обучении (военных - ред.). Но мы уже давно придерживаемся позиции, что не будем направлять британские войска, и сейчас мы также придерживаемся этого", - заявил Лэмми. При этом на вопрос о британских частных военных компаниях Лэмми повторил свое предыдущее высказывание. "Мы не отправляем британские войска на Украину, однако мы поддерживаем Украину в обучении (военных - ред.) и военной помощью - так долго, сколько потребуется", - повторил он. Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что военнослужащие ВС РФ взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании по имени Джеймс Скотт Рис Андерсон. В офисе британского премьера Кира Стармера заявили, что МИД "оказывает поддержку семье" наёмника, передавал Sky News. При этом представитель Даунинг-стрит ушёл от ответа на вопрос о позиции Лондона в отношении участия британских граждан в конфликте на Украине, сообщает телеканал. Отмечается, что в канцелярии Стармера также не стали подтверждать, что военнопленный является наемником и не связан с правительством. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников. В РФ не раз заявляли, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241023/naemniki-1979462931.html
https://ria.ru/20241125/britaniya-1985650417.html
https://ria.ru/20241126/britanija-1985872123.html
россия
украина
великобритания
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957741691_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_b40743d8f07aa7ab522fa0514682dceb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, великобритания, кир стармер, мария захарова, сергей лавров, нато, курская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Великобритания, Кир Стармер, Мария Захарова, Сергей Лавров, НАТО, Курская область
Лэмми ушел от ответа на вопрос о британских ЧВК на Украине

Глава МИД Британии Лэмми ушел от ответа на вопрос о британских ЧВК на Украине

© AP Photo / Hassan AmmarДэвид Лэмми
Дэвид Лэмми - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Дэвид Лэмми . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми ушел от прямого ответа на вопрос о британских частных военных компаниях на Украине, утверждая, что Лондон не отправляет войска на Украину.
На вопрос журналиста немецкой газеты Welt о том, рассматривает ли Великобритания возможность отправки на Украину британских войск, Лэмми заверил, что подобный вариант сейчас не рассматривается.
Наемники, воевавшие на стороне ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Для вербовки наемников Запад и Украина используют ЧВК
23 октября, 05:37
"Мы ясно дали понять, что мы готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, особенно в обучении (военных - ред.). Но мы уже давно придерживаемся позиции, что не будем направлять британские войска, и сейчас мы также придерживаемся этого", - заявил Лэмми.
При этом на вопрос о британских частных военных компаниях Лэмми повторил свое предыдущее высказывание.
"Мы не отправляем британские войска на Украину, однако мы поддерживаем Украину в обучении (военных - ред.) и военной помощью - так долго, сколько потребуется", - повторил он.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что военнослужащие ВС РФ взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании по имени Джеймс Скотт Рис Андерсон. В офисе британского премьера Кира Стармера заявили, что МИД "оказывает поддержку семье" наёмника, передавал Sky News.
Джеймс Скотт Рис Андерсон - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Британский МИД обеспокоился судьбой наемника, взятого в плен под Курском
25 ноября, 18:43
При этом представитель Даунинг-стрит ушёл от ответа на вопрос о позиции Лондона в отношении участия британских граждан в конфликте на Украине, сообщает телеканал. Отмечается, что в канцелярии Стармера также не стали подтверждать, что военнопленный является наемником и не связан с правительством.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
В РФ не раз заявляли, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Британия пригрозила ответом после высылки дипломата из России
26 ноября, 19:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВеликобританияКир СтармерМария ЗахароваСергей ЛавровНАТОКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала