Лэмми ушел от ответа на вопрос о британских ЧВК на Украине
Глава МИД Британии Лэмми ушел от ответа на вопрос о британских ЧВК на Украине
© AP Photo / Hassan AmmarДэвид Лэмми
© AP Photo / Hassan Ammar
Дэвид Лэмми . Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми ушел от прямого ответа на вопрос о британских частных военных компаниях на Украине, утверждая, что Лондон не отправляет войска на Украину.
На вопрос журналиста немецкой газеты Welt о том, рассматривает ли Великобритания возможность отправки на Украину британских войск, Лэмми заверил, что подобный вариант сейчас не рассматривается.
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"Мы ясно дали понять, что мы готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, особенно в обучении (военных - ред.). Но мы уже давно придерживаемся позиции, что не будем направлять британские войска, и сейчас мы также придерживаемся этого", - заявил Лэмми.
При этом на вопрос о британских частных военных компаниях Лэмми повторил свое предыдущее высказывание.
"Мы не отправляем британские войска на Украину, однако мы поддерживаем Украину в обучении (военных - ред.) и военной помощью - так долго, сколько потребуется", - повторил он.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что военнослужащие ВС РФ взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании по имени Джеймс Скотт Рис Андерсон. В офисе британского премьера Кира Стармера заявили, что МИД "оказывает поддержку семье" наёмника, передавал Sky News.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
В РФ не раз заявляли, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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