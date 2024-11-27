https://ria.ru/20241127/chvk-1986030382.html

Лэмми ушел от ответа на вопрос о британских ЧВК на Украине

Лэмми ушел от ответа на вопрос о британских ЧВК на Украине - РИА Новости, 27.11.2024

Лэмми ушел от ответа на вопрос о британских ЧВК на Украине

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми ушел от прямого ответа на вопрос о британских частных военных компаниях на Украине, утверждая, что Лондон не отправляет... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T16:18

2024-11-27T16:18

2024-11-27T16:20

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кир стармер

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми ушел от прямого ответа на вопрос о британских частных военных компаниях на Украине, утверждая, что Лондон не отправляет войска на Украину. На вопрос журналиста немецкой газеты Welt о том, рассматривает ли Великобритания возможность отправки на Украину британских войск, Лэмми заверил, что подобный вариант сейчас не рассматривается. "Мы ясно дали понять, что мы готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, особенно в обучении (военных - ред.). Но мы уже давно придерживаемся позиции, что не будем направлять британские войска, и сейчас мы также придерживаемся этого", - заявил Лэмми. При этом на вопрос о британских частных военных компаниях Лэмми повторил свое предыдущее высказывание. "Мы не отправляем британские войска на Украину, однако мы поддерживаем Украину в обучении (военных - ред.) и военной помощью - так долго, сколько потребуется", - повторил он. Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что военнослужащие ВС РФ взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании по имени Джеймс Скотт Рис Андерсон. В офисе британского премьера Кира Стармера заявили, что МИД "оказывает поддержку семье" наёмника, передавал Sky News. При этом представитель Даунинг-стрит ушёл от ответа на вопрос о позиции Лондона в отношении участия британских граждан в конфликте на Украине, сообщает телеканал. Отмечается, что в канцелярии Стармера также не стали подтверждать, что военнопленный является наемником и не связан с правительством. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников. В РФ не раз заявляли, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241023/naemniki-1979462931.html

https://ria.ru/20241125/britaniya-1985650417.html

https://ria.ru/20241126/britanija-1985872123.html

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в мире, россия, украина, великобритания, кир стармер, мария захарова, сергей лавров, нато, курская область