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Чернышенко поддержал сокращение сроков подготовки кадров для ОПК - РИА Новости, 27.11.2024
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17:59 27.11.2024 (обновлено: 19:23 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/chernyshenko-1986059984.html
Чернышенко поддержал сокращение сроков подготовки кадров для ОПК
Чернышенко поддержал сокращение сроков подготовки кадров для ОПК - РИА Новости, 27.11.2024
Чернышенко поддержал сокращение сроков подготовки кадров для ОПК
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поддержал уменьшение периодов подготовки кадров в рамках экспресс-программ по востребованным сегодня в России профессиям. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T17:59
2024-11-27T19:23
общество
россия
дмитрий чернышенко
госдума рф
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поддержал уменьшение периодов подготовки кадров в рамках экспресс-программ по востребованным сегодня в России профессиям. "Мы поддерживаем сокращение сроков подготовки новых экспресс-программ по самым востребованным для нашей страны профессиям, прежде всего для предприятий ОПК", - сказал Чернышенко во время правительственного часа в Госдуме. Он предложил также по итогам обсуждения пересмотреть и инициировать актуализацию перечня разрешенных для несовершеннолетних профессий и специальностей от 2000 года, чтобы они соответствовали современным требованиям рынка труда.
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общество, россия, дмитрий чернышенко, госдума рф
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Госдума РФ
Чернышенко поддержал сокращение сроков подготовки кадров для ОПК

Чернышенко поддержал сокращение сроков подготовки кадров для экспресс-программ

© Фото : Пресс-служба Госдумы РФЗаместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время правительственного часа в Госдуме
Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время правительственного часа в Госдуме - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : Пресс-служба Госдумы РФ
Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время правительственного часа в Госдуме
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поддержал уменьшение периодов подготовки кадров в рамках экспресс-программ по востребованным сегодня в России профессиям.
"Мы поддерживаем сокращение сроков подготовки новых экспресс-программ по самым востребованным для нашей страны профессиям, прежде всего для предприятий ОПК", - сказал Чернышенко во время правительственного часа в Госдуме.
Он предложил также по итогам обсуждения пересмотреть и инициировать актуализацию перечня разрешенных для несовершеннолетних профессий и специальностей от 2000 года, чтобы они соответствовали современным требованиям рынка труда.
Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время правительственного часа в Госдуме - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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