https://ria.ru/20241127/cheljabinsk-1985924005.html

Жителя Челябинска, державшего девушку в плену 14 лет, направят на лечение

Жителя Челябинска, державшего девушку в плену 14 лет, направят на лечение - РИА Новости, 27.11.2024

Жителя Челябинска, державшего девушку в плену 14 лет, направят на лечение

Суд в среду направил на принудительное лечение в медицинской организации специализированного типа Владимира Ческидова, который 14 лет удерживал в плену в... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T08:49

2024-11-27T08:49

2024-11-27T08:59

происшествия

челябинск

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Суд в среду направил на принудительное лечение в медицинской организации специализированного типа Владимира Ческидова, который 14 лет удерживал в плену в частном доме Челябинска девушку, а еще одну женщину убил, спрятав расчлененное тело на территории домовладения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как сообщали Следственный комитет и прокуратура региона, Владимир Ческидов осенью 2009 года познакомился с девушкой в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске и под предлогом распития спиртного привез её в частный дом, откуда не выпускал следующие 14 лет. Освободиться ей удалось лишь 30 июля 2023 года после того, как из-за обострения психического заболевания мужчину положили в больницу. "Назначить принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации специализированного типа с интенсивным наблюдением", - сказала судья.Также, по данным СУСК, с января 2008 года по август 2009 года мужчина у автовокзала Челябинска познакомился с неизвестной женщиной и предложил проследовать к нему домой, где удерживал против ее воли. В апреле 2011 года в ходе ссоры фигурант ударил ее несколько раз по голове, от чего она скончалась, после он расчленил тело и спрятал на территории домовладения.Местный житель, по данным СУСК, совершил в состоянии невменяемости запрещенные уголовным законом общественно опасные деяния, предусмотренные пунктами "а", "в" частью 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), пунктом "б" части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование), пунктом "б" части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).СУСК уточняет, что стационарная комплексная судебная сексолого-психиатрическая экспертиза выявила, что фигурант страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием и не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими. Прокуратура утвердила постановление о направлении уголовного дела в Советский районный суд Челябинска для применения принудительных мер медицинского характера. Первое заседание суда состоялось 10 июня.

https://ria.ru/20241126/sud-1985871111.html

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происшествия, челябинск, россия