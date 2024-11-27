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Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе - РИА Новости, 27.11.2024
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12:45 27.11.2024 (обновлено: 12:47 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/bukhta-1985975522.html
Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе
Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе - РИА Новости, 27.11.2024
Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе
Рейд в Севастопольской бухте открыли, морской пассажирский транспорт возобновил работу, сообщил департамент транспорта города. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:45
2024-11-27T12:47
севастополь
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте открыли, морской пассажирский транспорт возобновил работу, сообщил департамент транспорта города. Рейд перекрыли в среду в 8.48 мск. "Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241127/sevastopol-1985945672.html
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севастополь, россия, общество
Севастополь, Россия, Общество
Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе

Департамент транспорта Севастополя сообщил об открытии рейда в бухте города

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета.
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета.. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте открыли, морской пассажирский транспорт возобновил работу, сообщил департамент транспорта города.
Рейд перекрыли в среду в 8.48 мск.
«
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
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