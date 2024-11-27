В Британии заявили, что у России есть то, чего нет у Запада
Responsible Statescraft: РФ запуском "Орешника" показала то, чего нет у Запада
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Запад совместно с Украиной проигрывают России, потому что у них нет преимуществ, которые есть у Москвы, пишет бывший британский дипломат и посол Великобритании в Москве Ян Прауд в статье для Responsible Statescraft.
"У России есть то, чего нет у Запада, — суверенная власть и политическая воля действовать самостоятельно", — заявил он, приведя в качестве примера запуск "Орешника".
Прауд назвал удар "Орешником" "продуманной демонстрацией тактики шока и трепета". Он подчеркнул, что США, Великобритания и другие страны теперь сталкиваются с необходимостью поставить Украину в такое положение, когда на удары, нанесенные ATACMS или Storm Shadow с их меньшей дальностью и более ограниченной полезной нагрузкой, последует более мощный и разрушительный ответ.
"На закате своего президентства Байден должен теперь решить, готов ли он чрезмерно обострять ситуацию с Путиным. Это потребовало бы от него значительного расширения масштабов и сферы применения американских систем вооружения, которые могут быть использованы на Украине, зная, что у американских сил в настоящее время нет действующего эквивалента "Орешника", — добавил бывший дипломат.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.