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Independent узнала, что заключенных в британских тюрьмах атакуют крысы - РИА Новости, 27.11.2024
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06:42 27.11.2024 (обновлено: 06:46 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/britaniya-1985917066.html
Independent узнала, что заключенных в британских тюрьмах атакуют крысы
Independent узнала, что заключенных в британских тюрьмах атакуют крысы - РИА Новости, 27.11.2024
Independent узнала, что заключенных в британских тюрьмах атакуют крысы
Заключенные, содержащиеся в британских тюрьмах, страдают от нашествия крыс, кровососущих насекомых и укусов ядовитых пауков, что отражает общее ухудшающееся... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T06:42
2024-11-27T06:46
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Заключенные, содержащиеся в британских тюрьмах, страдают от нашествия крыс, кровососущих насекомых и укусов ядовитых пауков, что отражает общее ухудшающееся состояние исправительных учреждений в стране, пишет газета Independent со ссылкой на отчет независимых наблюдателей. "Заражение паразитами является острой проблемой... Инспекторы рассказывают о нашествиях тараканов, кусачих мухах в душевых, гниющих мертвых грызунах и камерах, выведенных из эксплуатации из-за постельных клопов", - говорится в публикации газеты. Издание приводит в пример случай, когда в одной из тюрем кухню пришлось закрыть на три месяца из-за нашествия крыс, в результате чего заключенных кормили замороженными армейскими пайками и сэндвичами. В другой тюрьме заключенного укусили ядовитые пауки, известные как "ложная черная вдова". Согласно отчету, другой проблемой британских тюрем являются протечки крыш и затопления помещений во время дождей, вызванные задержками в техническом обслуживании и ремонте, а также неисправные системы отопления или плохая вентиляция. Как пишет газета, министр по делам тюрем Великобритании Джеймс Тимпсон назвал отчет "очень тревожащим", добавив, что он "подчеркивает шокирующие масштабы тюремного кризиса". Число заключенных в тюрьмах Англии и Уэльса достигло рекордных с 2011 года значений после прошедших в стране антииммигрантских беспорядков. На настоящий момент около 89 тысяч человек отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях этих регионов. В августе пенитенциарная служба Британии сообщила о применении в ряде регионов Англии механизма по отложенному рассмотрению судами дел во избежание перегруженности тюрем. В рамках схемы правонарушители будут направляться в суд только при условии, что в тюрьме для них имеется место. В противном случае они будут ожидать суда под стражей в полицейских участках. До этого минюст Британии также объявил новые меры по снижению нагрузки на места лишения свободы, в частности, путем сокращения срока, после которого возможно условно-досрочное освобождение для некоторых заключенных. Как сообщали в ведомстве, с начала 2023 года мужские тюрьмы регулярно заполнены на 99%.
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в мире, англия, великобритания, уэльс
В мире, Англия, Великобритания, Уэльс
Independent узнала, что заключенных в британских тюрьмах атакуют крысы

Independent: в британских тюрьмах заключенные страдают от крыс и укусов пауков

CC BY-SA 4.0 / Rodw / Тюрьма в городе Шептон Маллет, Англия
Тюрьма в городе Шептон Маллет, Англия - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
CC BY-SA 4.0 / Rodw /
Тюрьма в городе Шептон Маллет, Англия. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Заключенные, содержащиеся в британских тюрьмах, страдают от нашествия крыс, кровососущих насекомых и укусов ядовитых пауков, что отражает общее ухудшающееся состояние исправительных учреждений в стране, пишет газета Independent со ссылкой на отчет независимых наблюдателей.
"Заражение паразитами является острой проблемой... Инспекторы рассказывают о нашествиях тараканов, кусачих мухах в душевых, гниющих мертвых грызунах и камерах, выведенных из эксплуатации из-за постельных клопов", - говорится в публикации газеты.
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Издание приводит в пример случай, когда в одной из тюрем кухню пришлось закрыть на три месяца из-за нашествия крыс, в результате чего заключенных кормили замороженными армейскими пайками и сэндвичами. В другой тюрьме заключенного укусили ядовитые пауки, известные как "ложная черная вдова".
Согласно отчету, другой проблемой британских тюрем являются протечки крыш и затопления помещений во время дождей, вызванные задержками в техническом обслуживании и ремонте, а также неисправные системы отопления или плохая вентиляция.
Как пишет газета, министр по делам тюрем Великобритании Джеймс Тимпсон назвал отчет "очень тревожащим", добавив, что он "подчеркивает шокирующие масштабы тюремного кризиса".
Число заключенных в тюрьмах Англии и Уэльса достигло рекордных с 2011 года значений после прошедших в стране антииммигрантских беспорядков. На настоящий момент около 89 тысяч человек отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях этих регионов. В августе пенитенциарная служба Британии сообщила о применении в ряде регионов Англии механизма по отложенному рассмотрению судами дел во избежание перегруженности тюрем. В рамках схемы правонарушители будут направляться в суд только при условии, что в тюрьме для них имеется место. В противном случае они будут ожидать суда под стражей в полицейских участках. До этого минюст Британии также объявил новые меры по снижению нагрузки на места лишения свободы, в частности, путем сокращения срока, после которого возможно условно-досрочное освобождение для некоторых заключенных. Как сообщали в ведомстве, с начала 2023 года мужские тюрьмы регулярно заполнены на 99%.
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