https://ria.ru/20241127/britanija-1985904926.html

Байдена и Стармера призвали остановить эскалацию на Украине

Байдена и Стармера призвали остановить эскалацию на Украине - РИА Новости, 27.11.2024

Байдена и Стармера призвали остановить эскалацию на Украине

Шесть депутатов британского парламента вместе с руководителями нескольких крупных профсоюзов и другими общественными деятелями подписали открытое письмо... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T01:55

2024-11-27T01:55

2024-11-27T01:58

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Шесть депутатов британского парламента вместе с руководителями нескольких крупных профсоюзов и другими общественными деятелями подписали открытое письмо президенту США Джо Байдену и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру с призывом остановить эскалацию украинского конфликта на фоне применения Украиной британских дальнобойных ракет Storm Shadow. "Мы глубоко обеспокоены эскалацией (конфликта - ред.) на Украине. Поступают сообщения о том, что в ответ на запуск (Украиной - ред.) произведенных в Великобритании ракет Storm Shadow по Курску и спустя всего несколько дней после применения Украиной тактических ракетных систем армии США ATACMS в атаке на Брянск, Россия нанесла удар межконтинентальными ракетами по югу Украины. Такая стремительная эскалация серьезно грозит широкомасштабной военной конфронтацией между Россией и НАТО. Нельзя исключать риск ядерной атаки", - приводит текст открытого письма газета Guardian. Авторы письма призвали британское правительство "взять на себя ответственность за свои действия и эти ужасные последствия". Они также потребовали гарантировать прекращение "ужасного конфликта". "Мы призываем Джо Байдена и Кира Стармера остановить эту эскалацию и обеспечить переговоры с Россией и Украиной. Дипломатия и диалог, а не военная эскалация, являются единственными эффективными способами мирного урегулирования конфликта", - говорится в тексте письма. По данным Guardian, среди подписавших письмо - бывший лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241126/ukraina-1985708545.html

https://ria.ru/20241126/ssha-1985853820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, великобритания, джо байден, кир стармер, джереми корбин, нато