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Байдена и Стармера призвали остановить эскалацию на Украине - РИА Новости, 27.11.2024
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01:55 27.11.2024 (обновлено: 01:58 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/britanija-1985904926.html
Байдена и Стармера призвали остановить эскалацию на Украине
Байдена и Стармера призвали остановить эскалацию на Украине - РИА Новости, 27.11.2024
Байдена и Стармера призвали остановить эскалацию на Украине
Шесть депутатов британского парламента вместе с руководителями нескольких крупных профсоюзов и другими общественными деятелями подписали открытое письмо... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T01:55
2024-11-27T01:58
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Шесть депутатов британского парламента вместе с руководителями нескольких крупных профсоюзов и другими общественными деятелями подписали открытое письмо президенту США Джо Байдену и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру с призывом остановить эскалацию украинского конфликта на фоне применения Украиной британских дальнобойных ракет Storm Shadow. "Мы глубоко обеспокоены эскалацией (конфликта - ред.) на Украине. Поступают сообщения о том, что в ответ на запуск (Украиной - ред.) произведенных в Великобритании ракет Storm Shadow по Курску и спустя всего несколько дней после применения Украиной тактических ракетных систем армии США ATACMS в атаке на Брянск, Россия нанесла удар межконтинентальными ракетами по югу Украины. Такая стремительная эскалация серьезно грозит широкомасштабной военной конфронтацией между Россией и НАТО. Нельзя исключать риск ядерной атаки", - приводит текст открытого письма газета Guardian. Авторы письма призвали британское правительство "взять на себя ответственность за свои действия и эти ужасные последствия". Они также потребовали гарантировать прекращение "ужасного конфликта". "Мы призываем Джо Байдена и Кира Стармера остановить эту эскалацию и обеспечить переговоры с Россией и Украиной. Дипломатия и диалог, а не военная эскалация, являются единственными эффективными способами мирного урегулирования конфликта", - говорится в тексте письма. По данным Guardian, среди подписавших письмо - бывший лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241126/ukraina-1985708545.html
https://ria.ru/20241126/ssha-1985853820.html
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в мире, украина, россия, великобритания, джо байден, кир стармер, джереми корбин, нато
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Джо Байден, Кир Стармер, Джереми Корбин, НАТО
Байдена и Стармера призвали остановить эскалацию на Украине

Байден и Стармер получили письмо с призывом остановить эскалацию на Украине

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Шесть депутатов британского парламента вместе с руководителями нескольких крупных профсоюзов и другими общественными деятелями подписали открытое письмо президенту США Джо Байдену и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру с призывом остановить эскалацию украинского конфликта на фоне применения Украиной британских дальнобойных ракет Storm Shadow.
"Мы глубоко обеспокоены эскалацией (конфликта - ред.) на Украине. Поступают сообщения о том, что в ответ на запуск (Украиной - ред.) произведенных в Великобритании ракет Storm Shadow по Курску и спустя всего несколько дней после применения Украиной тактических ракетных систем армии США ATACMS в атаке на Брянск, Россия нанесла удар межконтинентальными ракетами по югу Украины. Такая стремительная эскалация серьезно грозит широкомасштабной военной конфронтацией между Россией и НАТО. Нельзя исключать риск ядерной атаки", - приводит текст открытого письма газета Guardian.
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Глава Минобороны Британии выступил с дерзким призывом из-за Украины
Вчера, 08:36
Авторы письма призвали британское правительство "взять на себя ответственность за свои действия и эти ужасные последствия". Они также потребовали гарантировать прекращение "ужасного конфликта".
"Мы призываем Джо Байдена и Кира Стармера остановить эту эскалацию и обеспечить переговоры с Россией и Украиной. Дипломатия и диалог, а не военная эскалация, являются единственными эффективными способами мирного урегулирования конфликта", - говорится в тексте письма.
По данным Guardian, среди подписавших письмо - бывший лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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