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Платформы бизнес-планирования повышают точность прогноза до 30% - РИА Новости, 27.11.2024
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Платформы бизнес-планирования повышают точность прогноза до 30%
Платформы бизнес-планирования повышают точность прогноза до 30% - РИА Новости, 27.11.2024
Платформы бизнес-планирования повышают точность прогноза до 30%
РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:32
2024-11-27T12:32
пресс-релизы
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erid: F7NfYUJCUneP4W7YP2hV МОСКВА, 27 ноя – пресс-служба BIA Technologies. Соответствующее заявление представители ИТ-компании сделали на конференции "В Деле!", организованной транспортно-логистическим оператором "Деловые Линии". Мероприятие состоялось 6 ноября в Екатеринбурге и было посвящено инновациям, цифровизации и эффективности логистических решений. На встрече эксперты BIA Technologies отметили, что IBP-платформы (платформы интегрированного бизнес-планирования) становятся все более востребованными в производственных отраслях благодаря способности оптимизировать процессы, улучшать прогнозирование спроса и обеспечивать гибкость в управлении. "Чтобы повысить эффективность процессов планирования и управления, компаниям нужны современные и надежные инструменты, позволяющие адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка. Интегрированное бизнес-планирование отвечает на вопросы о количестве необходимых ресурсов для достижения цели и способах их минимизации. Использование данного инструмента повышает точность планирования до 30% и снижает время на формирование и согласование планов на 60% по сравнению с традиционными методами планирования", – отмечает коммерческий директор BIA Technologies Александр Воловик. Основные возможности решения включают повышение точности планирования, улучшение уровня клиентского сервиса, увеличение оборачиваемости и сокращение запасов, а также оптимизацию управления цепочками поставок. Так, например, IBP-платформа может определить оптимальную стратегию отгрузок по регионам и маршрутам, повышая скорость реакции на изменения и помогая снизить издержки. На конференции эксперты ИТ-компании также рассказали и о других инструментах планирования с использованием математической оптимизации в логистике и на производстве. Среди них – имитационное моделирование на основе цифровых двойников, APS-система (система детализированного планирования производства), а также преимущества применения искусственного интеллекта. Реклама, ООО "БиАйЭй-Технолоджиз", ИНН 7810385714
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РИА Новости
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5
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7 495 645-6601
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Платформы бизнес-планирования повышают точность прогноза до 30%

© iStock.com / gorodenkoffПрограммисты во время работы
Программисты во время работы - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Программисты во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя – пресс-служба BIA Technologies. Соответствующее заявление представители ИТ-компании сделали на конференции "В Деле!", организованной транспортно-логистическим оператором "Деловые Линии". Мероприятие состоялось 6 ноября в Екатеринбурге и было посвящено инновациям, цифровизации и эффективности логистических решений.
На встрече эксперты BIA Technologies отметили, что IBP-платформы (платформы интегрированного бизнес-планирования) становятся все более востребованными в производственных отраслях благодаря способности оптимизировать процессы, улучшать прогнозирование спроса и обеспечивать гибкость в управлении.
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"Чтобы повысить эффективность процессов планирования и управления, компаниям нужны современные и надежные инструменты, позволяющие адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка. Интегрированное бизнес-планирование отвечает на вопросы о количестве необходимых ресурсов для достижения цели и способах их минимизации. Использование данного инструмента повышает точность планирования до 30% и снижает время на формирование и согласование планов на 60% по сравнению с традиционными методами планирования", – отмечает коммерческий директор BIA Technologies Александр Воловик.
Основные возможности решения включают повышение точности планирования, улучшение уровня клиентского сервиса, увеличение оборачиваемости и сокращение запасов, а также оптимизацию управления цепочками поставок. Так, например, IBP-платформа может определить оптимальную стратегию отгрузок по регионам и маршрутам, повышая скорость реакции на изменения и помогая снизить издержки.
На конференции эксперты ИТ-компании также рассказали и о других инструментах планирования с использованием математической оптимизации в логистике и на производстве. Среди них – имитационное моделирование на основе цифровых двойников, APS-система (система детализированного планирования производства), а также преимущества применения искусственного интеллекта.
Реклама, ООО "БиАйЭй-Технолоджиз", ИНН 7810385714
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