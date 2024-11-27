https://ria.ru/20241127/biomeditsina-1986109268.html

Эксперт рассказала, что необходимо для развития биомедицины

Эксперт рассказала, что необходимо для развития биомедицины - РИА Новости, 27.11.2024

Эксперт рассказала, что необходимо для развития биомедицины

Налаживание эффективного диалога между студентами-биомедиками, вузами и потенциальными работодателями необходимо для развития биомедицины в России, считает... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T21:40

2024-11-27T21:40

2024-11-27T21:41

наука

общество

россия

мария воронцова

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СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Налаживание эффективного диалога между студентами-биомедиками, вузами и потенциальными работодателями необходимо для развития биомедицины в России, считает заместитель декана Факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова. Биомедицина, которая определена одной из стратегических областей научно-технологического развития России, является междисциплинарной областью, объединяющей науку, медицину и инновации, что требует подготовки высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные задачи и внедрять новейшие технологии. Об этом шла речь на сессии "Современные партнерские технологии в реализации молодежного кадрового потенциала для приоритетного развития биомедицины в Российской Федерации" IV Конгресса молодых ученых. Одним из важнейших факторов успеха в подготовке таких профессионалов является наставничество, отмечалось на сессии. Подготовка кадров для биомедицины "становится одним из критических факторов" ее развития, сказала заведующая лабораторией репарации и регенерации тканей Центра регенеративной медицины Медицинского научно-образовательного института МГУ имени Ломоносова Анастасия Ефименко. По ее словам, наставничество "дает возможность использовать знания и опыт выпускников, старших товарищей, для поддержки молодых специалистов и помощи им в поиске карьерного пути". "Я считаю, что вуз и факультет должны содействовать формированию сообщества, профессиональной образовательной среды в данной отрасли... Надо обязательно вести взаимодействие и с потенциальными работодателями, и с выпускниками, и со студентами, налаживать диалог", - отметила Мария Воронцова. По ее словам, на Факультете фундаментальной медицины МГУ студентам дают возможность не только предложить, но и выполнить свои проекты, способствующие реализации их карьерных возможностей. РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20241127/interes-1986091520.html

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общество, россия, мария воронцова