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В России успешно испытали инновационную систему защиты от ударов БПЛА - РИА Новости, 27.11.2024
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03:36 27.11.2024 (обновлено: 04:34 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/bezopasnost-1985909893.html
В России успешно испытали инновационную систему защиты от ударов БПЛА
В России успешно испытали инновационную систему защиты от ударов БПЛА - РИА Новости, 27.11.2024
В России успешно испытали инновационную систему защиты от ударов БПЛА
Российские ученые разработали и успешно испытали инновационную систему для защиты различных объектов при помощи специальных тросов и высокопрочной сетки,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T03:36
2024-11-27T04:34
безопасность
технологии
россия
беспилотники
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские ученые разработали и успешно испытали инновационную систему для защиты различных объектов при помощи специальных тросов и высокопрочной сетки, выдерживающих нагрузку бетонного блока весом в несколько тонн, при атаке ударных беспилотников самолетного типа, говорится в материалах одного из институтов, занимающегося вопросами безопасности, с которыми ознакомилось РИА Новости. В основу расчета ученых при создании инновационной системы защиты легли тактико-технические характеристики основных зарубежных ударных дронов самолетного типа взлетной массой до 60 килограммов, скоростью полета от 110 до 150 километров в час, практическим потолком 6 тысяч метров, полезной нагрузкой 20-29 килограммов, длиной фюзеляжа 2,8 метра, а также размахом крыльев до 4,8 метра. Результатом проведенных исследований стало инновационно-техническое решение – создание тросово-сетчатой системы для защиты важной инфраструктуры от растущей угрозы, связанной с использованием дронов в различных сферах. "Система представляет собой надежную конструкцию, состоящую из сеток, соединенных с несущими стойками с помощью тросов и омегообразных скоб", — говорится в материалах. Отмечается, что инновационная разработка уже прошла успешные испытания на подмосковном полигоне и продемонстрировала "высокую эффективность и надежность". Подчеркивается, что технические характеристики высокопрочных сеток, которые использовались в испытаниях, и их результаты будут учтены при "разработке новых правил, регулирующих строительство и защиту объектов, что в свою очередь повысит общую безопасность в стране".
https://ria.ru/20240615/reb-1953064731.html
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безопасность, технологии, россия, беспилотники
Безопасность, Технологии, Россия, Беспилотники
В России успешно испытали инновационную систему защиты от ударов БПЛА

В России создали систему для защиты объектов от дронов при помощи тросов и сетки

© РИА Новости / Алексей ДаничевБеспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские ученые разработали и успешно испытали инновационную систему для защиты различных объектов при помощи специальных тросов и высокопрочной сетки, выдерживающих нагрузку бетонного блока весом в несколько тонн, при атаке ударных беспилотников самолетного типа, говорится в материалах одного из институтов, занимающегося вопросами безопасности, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В основу расчета ученых при создании инновационной системы защиты легли тактико-технические характеристики основных зарубежных ударных дронов самолетного типа взлетной массой до 60 килограммов, скоростью полета от 110 до 150 километров в час, практическим потолком 6 тысяч метров, полезной нагрузкой 20-29 килограммов, длиной фюзеляжа 2,8 метра, а также размахом крыльев до 4,8 метра.
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Результатом проведенных исследований стало инновационно-техническое решение – создание тросово-сетчатой системы для защиты важной инфраструктуры от растущей угрозы, связанной с использованием дронов в различных сферах.
"Система представляет собой надежную конструкцию, состоящую из сеток, соединенных с несущими стойками с помощью тросов и омегообразных скоб", — говорится в материалах.
Отмечается, что инновационная разработка уже прошла успешные испытания на подмосковном полигоне и продемонстрировала "высокую эффективность и надежность".
Подчеркивается, что технические характеристики высокопрочных сеток, которые использовались в испытаниях, и их результаты будут учтены при "разработке новых правил, регулирующих строительство и защиту объектов, что в свою очередь повысит общую безопасность в стране".
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