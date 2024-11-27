https://ria.ru/20241127/bezopasnost-1985909893.html

В России успешно испытали инновационную систему защиты от ударов БПЛА

В России успешно испытали инновационную систему защиты от ударов БПЛА - РИА Новости, 27.11.2024

В России успешно испытали инновационную систему защиты от ударов БПЛА

Российские ученые разработали и успешно испытали инновационную систему для защиты различных объектов при помощи специальных тросов и высокопрочной сетки,... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T03:36

2024-11-27T03:36

2024-11-27T04:34

безопасность

технологии

россия

беспилотники

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские ученые разработали и успешно испытали инновационную систему для защиты различных объектов при помощи специальных тросов и высокопрочной сетки, выдерживающих нагрузку бетонного блока весом в несколько тонн, при атаке ударных беспилотников самолетного типа, говорится в материалах одного из институтов, занимающегося вопросами безопасности, с которыми ознакомилось РИА Новости. В основу расчета ученых при создании инновационной системы защиты легли тактико-технические характеристики основных зарубежных ударных дронов самолетного типа взлетной массой до 60 килограммов, скоростью полета от 110 до 150 километров в час, практическим потолком 6 тысяч метров, полезной нагрузкой 20-29 килограммов, длиной фюзеляжа 2,8 метра, а также размахом крыльев до 4,8 метра. Результатом проведенных исследований стало инновационно-техническое решение – создание тросово-сетчатой системы для защиты важной инфраструктуры от растущей угрозы, связанной с использованием дронов в различных сферах. "Система представляет собой надежную конструкцию, состоящую из сеток, соединенных с несущими стойками с помощью тросов и омегообразных скоб", — говорится в материалах. Отмечается, что инновационная разработка уже прошла успешные испытания на подмосковном полигоне и продемонстрировала "высокую эффективность и надежность". Подчеркивается, что технические характеристики высокопрочных сеток, которые использовались в испытаниях, и их результаты будут учтены при "разработке новых правил, регулирующих строительство и защиту объектов, что в свою очередь повысит общую безопасность в стране".

https://ria.ru/20240615/reb-1953064731.html

https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982913871.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, россия, беспилотники