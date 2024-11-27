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Баринов: необходимо открыть казачьи кадетские корпуса в Крыму и в Сибири - РИА Новости, 27.11.2024
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Российское казачество
 
16:21 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/barinov-1986030796.html
Баринов: необходимо открыть казачьи кадетские корпуса в Крыму и в Сибири
Баринов: необходимо открыть казачьи кадетские корпуса в Крыму и в Сибири - РИА Новости, 27.11.2024
Баринов: необходимо открыть казачьи кадетские корпуса в Крыму и в Сибири
Необходимо открыть казачьи кадетские корпуса в Сибири и Крыму, усилия в этом направлении предпринимаются в Красноярском крае, Омской и Иркутской областях,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T16:21
2024-11-27T16:21
российское казачество
игорь баринов
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
москва
российское казачество
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Необходимо открыть казачьи кадетские корпуса в Сибири и Крыму, усилия в этом направлении предпринимаются в Красноярском крае, Омской и Иркутской областях, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. Выступая на Всероссийском семинаре-совещании "Российское казачество", он рассказал, что в целом система казачьего образования в России сформирована, и по состоянию на 1 марта 2024 года к ней относятся 2,9 тысячи образовательных организаций разного уровня, в которых обучается более 320 тысяч человек. Глава ФАДН отметил, что в числе этих организаций только 32 специализированных казачьих кадетских корпуса, которые преимущественно сосредоточены на юге страны – в исторических казачьих регионах, среди которых Краснодарский край, Ростовская, Астраханская области, Ставрополье. "С учетом нынешних реалий назрела прямая необходимость открыть казачьи кадетские корпуса в Сибири и в Крыму. Определенная работа уже проделана в Омской и Иркутской областях, Красноярском крае, однако движется она достаточно медленно и требует дополнительных усилий. При этом недостаточно построить, необходимо озаботиться вопросами наполнения штата квалифицированными кадрами, развития инфраструктуры, материального обеспечения работников и учащихся", – сказал Баринов.
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игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), москва, российское казачество
Российское казачество, Игорь Баринов, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Москва, Российское казачество

Баринов: необходимо открыть казачьи кадетские корпуса в Крыму и в Сибири

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРуководитель Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Необходимо открыть казачьи кадетские корпуса в Сибири и Крыму, усилия в этом направлении предпринимаются в Красноярском крае, Омской и Иркутской областях, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
Выступая на Всероссийском семинаре-совещании "Российское казачество", он рассказал, что в целом система казачьего образования в России сформирована, и по состоянию на 1 марта 2024 года к ней относятся 2,9 тысячи образовательных организаций разного уровня, в которых обучается более 320 тысяч человек.
Участники семинара-совещания Российское казачество - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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Глава ФАДН отметил, что в числе этих организаций только 32 специализированных казачьих кадетских корпуса, которые преимущественно сосредоточены на юге страны – в исторических казачьих регионах, среди которых Краснодарский край, Ростовская, Астраханская области, Ставрополье.
"С учетом нынешних реалий назрела прямая необходимость открыть казачьи кадетские корпуса в Сибири и в Крыму. Определенная работа уже проделана в Омской и Иркутской областях, Красноярском крае, однако движется она достаточно медленно и требует дополнительных усилий. При этом недостаточно построить, необходимо озаботиться вопросами наполнения штата квалифицированными кадрами, развития инфраструктуры, материального обеспечения работников и учащихся", – сказал Баринов.
 
Российское казачествоИгорь БариновФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)МоскваРоссийское казачество
 
 
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