https://ria.ru/20241127/barinov-1986030796.html

Баринов: необходимо открыть казачьи кадетские корпуса в Крыму и в Сибири

Баринов: необходимо открыть казачьи кадетские корпуса в Крыму и в Сибири - РИА Новости, 27.11.2024

Баринов: необходимо открыть казачьи кадетские корпуса в Крыму и в Сибири

Необходимо открыть казачьи кадетские корпуса в Сибири и Крыму, усилия в этом направлении предпринимаются в Красноярском крае, Омской и Иркутской областях,... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T16:21

2024-11-27T16:21

2024-11-27T16:21

российское казачество

игорь баринов

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

москва

российское казачество

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Необходимо открыть казачьи кадетские корпуса в Сибири и Крыму, усилия в этом направлении предпринимаются в Красноярском крае, Омской и Иркутской областях, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. Выступая на Всероссийском семинаре-совещании "Российское казачество", он рассказал, что в целом система казачьего образования в России сформирована, и по состоянию на 1 марта 2024 года к ней относятся 2,9 тысячи образовательных организаций разного уровня, в которых обучается более 320 тысяч человек. Глава ФАДН отметил, что в числе этих организаций только 32 специализированных казачьих кадетских корпуса, которые преимущественно сосредоточены на юге страны – в исторических казачьих регионах, среди которых Краснодарский край, Ростовская, Астраханская области, Ставрополье. "С учетом нынешних реалий назрела прямая необходимость открыть казачьи кадетские корпуса в Сибири и в Крыму. Определенная работа уже проделана в Омской и Иркутской областях, Красноярском крае, однако движется она достаточно медленно и требует дополнительных усилий. При этом недостаточно построить, необходимо озаботиться вопросами наполнения штата квалифицированными кадрами, развития инфраструктуры, материального обеспечения работников и учащихся", – сказал Баринов.

https://ria.ru/20241127/seminar-1986007083.html

москва

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Мария Давыдова

Мария Давыдова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Давыдова

игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), москва, российское казачество