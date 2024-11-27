https://ria.ru/20241127/armeniya-1985934018.html
США раскручивают прозападные партии в Армении, заявили в СВР
США раскручивают прозападные партии в Армении, заявили в СВР - РИА Новости, 27.11.2024
США раскручивают прозападные партии в Армении, заявили в СВР
Вашингтон приступил к политической "раскрутке" прозападных партий Армении, чтобы помочь им пройти в парламент на выборах в 2026 году, партиям ставится задача... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T10:01
2024-11-27T10:01
2024-11-27T10:01
в мире
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вашингтон (штат)
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Вашингтон приступил к политической "раскрутке" прозападных партий Армении, чтобы помочь им пройти в парламент на выборах в 2026 году, партиям ставится задача противодействовать властям, если они попытаются последовать примеру Грузии, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "Уже начата политическая "раскрутка" прозападных партий с целью обеспечить их прохождение в парламент на выборах в 2026 году. Этим "бескомпромиссным приверженцам демократии" ставится задача "бить по рукам" армянскую исполнительную власть, если та по примеру правительства соседней Грузии вознамерится отдавать приоритет объективным национальным интересам, традициям и ценностям армянского народа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241126/odkb-1985833784.html
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в мире, грузия, вашингтон (штат), армения, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Грузия, Вашингтон (штат), Армения, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
США раскручивают прозападные партии в Армении, заявили в СВР
СВР: США начали раскрутку прозападных партий в Армении перед выборами