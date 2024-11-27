https://ria.ru/20241127/akkreditatsiya-1986021719.html

МИД назвал условия выдачи аккредитации новым сотрудникам ARD

МИД назвал условия выдачи аккредитации новым сотрудникам ARD - РИА Новости, 27.11.2024

МИД назвал условия выдачи аккредитации новым сотрудникам ARD

Россия готова будет выдать аккредитации новым сотрудникам ARD в России, но только после создания властями Германии нормальных условий для работы журналистов из... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T15:45

2024-11-27T15:45

2024-11-27T15:45

в мире

россия

германия

мария захарова

ard

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия готова будет выдать аккредитации новым сотрудникам ARD в России, но только после создания властями Германии нормальных условий для работы журналистов из РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В соответствии с принципами свободы СМИ, свободы слова, на основе взаимности мы будем готовы рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ARD в нашей стране, но только после создания правительством ФРГ условий для работы российских журналистов и полноценного возобновления деятельности коррпункта Первого канала в Берлине", - сказала она в ходе брифинга.

https://ria.ru/20241126/diplomat-1985797645.html

россия

германия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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