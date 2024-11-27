https://ria.ru/20241127/akkreditatsiya-1986021719.html
МИД назвал условия выдачи аккредитации новым сотрудникам ARD
МИД назвал условия выдачи аккредитации новым сотрудникам ARD - РИА Новости, 27.11.2024
МИД назвал условия выдачи аккредитации новым сотрудникам ARD
Россия готова будет выдать аккредитации новым сотрудникам ARD в России, но только после создания властями Германии нормальных условий для работы журналистов из... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T15:45
2024-11-27T15:45
2024-11-27T15:45
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия готова будет выдать аккредитации новым сотрудникам ARD в России, но только после создания властями Германии нормальных условий для работы журналистов из РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В соответствии с принципами свободы СМИ, свободы слова, на основе взаимности мы будем готовы рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ARD в нашей стране, но только после создания правительством ФРГ условий для работы российских журналистов и полноценного возобновления деятельности коррпункта Первого канала в Берлине", - сказала она в ходе брифинга.
https://ria.ru/20241126/diplomat-1985797645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, мария захарова, ard
В мире, Россия, Германия, Мария Захарова, ARD
МИД назвал условия выдачи аккредитации новым сотрудникам ARD
МИД: РФ выдаст аккредитации новым сотрудникам ARD, но при должных действиях ФРГ