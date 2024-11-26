https://ria.ru/20241126/zhurnalist-1985783347.html
В Курске заочно арестовали французскую журналистку
В Курске заочно арестовали французскую журналистку - РИА Новости, 26.11.2024
В Курске заочно арестовали французскую журналистку
Суд в Курске заочно арестовал гражданку Франции Катрин Норрис Трент, обвиняемую в незаконном пересечении госграницы РФ для съемки репортажа, сообщила... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T13:45
2024-11-26T13:45
2024-11-26T15:04
специальная военная операция на украине
россия
курская область
курск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
france 24
происшествия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985783766_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_79cbe246aae4491cdf8591800ac9336f.jpg
РЯЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Суд в Курске заочно арестовал гражданку Франции Катрин Норрис Трент, обвиняемую в незаконном пересечении госграницы РФ для съемки репортажа, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области. Ранее в ЦОС ФСБ РФ заявили, что заведены уголовные дела на журналистов швейцарского холдинга СНMedia Курта Пельды и французского канала France 24 Кэтрин Норрис Трент, незаконно пересекших границу РФ в Курской области. "Катрин Норрис Трент, гражданке Французской Республики, обвиняемой в незаконном пересечении государственной границы РФ, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале пресс-службы. По версии следствия, женщина "с иными неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, незаконно пересекла государственную границу России и на транспортном средстве вооруженных формирований Украины с целью съемки репортажа проследовала на территорию Суджанского района Курской области". Уточняется, что Катрин Норрис Трент, объявленной в федеральный, межгосударственный и международный розыск, заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Мера пресечения в виде заключения под стражу действует с момента задержания Катрин Норрис Трент на территории РФ или со дня экстрадиции, подчеркивается в сообщении. Судебный акт может быть обжалован.
https://ria.ru/20241008/posolstvo-1977067921.html
https://ria.ru/20240827/delo-1968670709.html
россия
курская область
курск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985783766_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_d5bd49a7a3def407e501f6b51586efe3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, курск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), france 24, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Курск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), France 24, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Курске заочно арестовали французскую журналистку
Журналистку Трент заочно арестовали за незаконное пересечение границы РФ
РЯЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Суд в Курске заочно арестовал гражданку Франции Катрин Норрис Трент, обвиняемую в незаконном пересечении госграницы РФ для съемки репортажа, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.
Ранее в ЦОС ФСБ РФ
заявили, что заведены уголовные дела на журналистов швейцарского холдинга СНMedia Курта Пельды и французского канала France 24
Кэтрин Норрис Трент, незаконно пересекших границу РФ в Курской области
.
"Катрин Норрис Трент, гражданке Французской Республики, обвиняемой в незаконном пересечении государственной границы РФ, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале пресс-службы.
По версии следствия, женщина "с иными неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, незаконно пересекла государственную границу России и на транспортном средстве вооруженных формирований Украины
с целью съемки репортажа проследовала на территорию Суджанского района
Курской области".
Уточняется, что Катрин Норрис Трент, объявленной в федеральный, межгосударственный и международный розыск, заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ).
Мера пресечения в виде заключения под стражу действует с момента задержания Катрин Норрис Трент на территории РФ или со дня экстрадиции, подчеркивается в сообщении.
Судебный акт может быть обжалован.