Рейтинг@Mail.ru
В Курске заочно арестовали французскую журналистку - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 26.11.2024 (обновлено: 15:04 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/zhurnalist-1985783347.html
В Курске заочно арестовали французскую журналистку
В Курске заочно арестовали французскую журналистку - РИА Новости, 26.11.2024
В Курске заочно арестовали французскую журналистку
Суд в Курске заочно арестовал гражданку Франции Катрин Норрис Трент, обвиняемую в незаконном пересечении госграницы РФ для съемки репортажа, сообщила... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T13:45
2024-11-26T15:04
специальная военная операция на украине
россия
курская область
курск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
france 24
происшествия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985783766_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_79cbe246aae4491cdf8591800ac9336f.jpg
РЯЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Суд в Курске заочно арестовал гражданку Франции Катрин Норрис Трент, обвиняемую в незаконном пересечении госграницы РФ для съемки репортажа, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области. Ранее в ЦОС ФСБ РФ заявили, что заведены уголовные дела на журналистов швейцарского холдинга СНMedia Курта Пельды и французского канала France 24 Кэтрин Норрис Трент, незаконно пересекших границу РФ в Курской области. "Катрин Норрис Трент, гражданке Французской Республики, обвиняемой в незаконном пересечении государственной границы РФ, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале пресс-службы. По версии следствия, женщина "с иными неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, незаконно пересекла государственную границу России и на транспортном средстве вооруженных формирований Украины с целью съемки репортажа проследовала на территорию Суджанского района Курской области". Уточняется, что Катрин Норрис Трент, объявленной в федеральный, межгосударственный и международный розыск, заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Мера пресечения в виде заключения под стражу действует с момента задержания Катрин Норрис Трент на территории РФ или со дня экстрадиции, подчеркивается в сообщении. Судебный акт может быть обжалован.
https://ria.ru/20241008/posolstvo-1977067921.html
https://ria.ru/20240827/delo-1968670709.html
россия
курская область
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985783766_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_d5bd49a7a3def407e501f6b51586efe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, курск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), france 24, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Курск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), France 24, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Курске заочно арестовали французскую журналистку

Журналистку Трент заочно арестовали за незаконное пересечение границы РФ

Катрин Норрис Трент
Катрин Норрис Трент - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Катрин Норрис Трент. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Суд в Курске заочно арестовал гражданку Франции Катрин Норрис Трент, обвиняемую в незаконном пересечении госграницы РФ для съемки репортажа, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.
Ранее в ЦОС ФСБ РФ заявили, что заведены уголовные дела на журналистов швейцарского холдинга СНMedia Курта Пельды и французского канала France 24 Кэтрин Норрис Трент, незаконно пересекших границу РФ в Курской области.
Женева - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Россия предупредила Швейцарию о последствиях нарушения границы
8 октября, 22:06
"Катрин Норрис Трент, гражданке Французской Республики, обвиняемой в незаконном пересечении государственной границы РФ, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале пресс-службы.
По версии следствия, женщина "с иными неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, незаконно пересекла государственную границу России и на транспортном средстве вооруженных формирований Украины с целью съемки репортажа проследовала на территорию Суджанского района Курской области".
Уточняется, что Катрин Норрис Трент, объявленной в федеральный, межгосударственный и международный розыск, заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ).
Мера пресечения в виде заключения под стражу действует с момента задержания Катрин Норрис Трент на территории РФ или со дня экстрадиции, подчеркивается в сообщении.
Судебный акт может быть обжалован.
Кадр репортажа Николаса Коннолли из Суджи - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Против иностранных журналистов завели дела после видео из Суджи
27 августа, 09:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКурскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)France 24ПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала