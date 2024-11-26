https://ria.ru/20241126/zhurnalist-1985783347.html

В Курске заочно арестовали французскую журналистку

В Курске заочно арестовали французскую журналистку - РИА Новости, 26.11.2024

В Курске заочно арестовали французскую журналистку

Суд в Курске заочно арестовал гражданку Франции Катрин Норрис Трент, обвиняемую в незаконном пересечении госграницы РФ для съемки репортажа, сообщила... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T13:45

2024-11-26T13:45

2024-11-26T15:04

специальная военная операция на украине

россия

курская область

курск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

france 24

происшествия

вооруженные силы украины

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РЯЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Суд в Курске заочно арестовал гражданку Франции Катрин Норрис Трент, обвиняемую в незаконном пересечении госграницы РФ для съемки репортажа, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области. Ранее в ЦОС ФСБ РФ заявили, что заведены уголовные дела на журналистов швейцарского холдинга СНMedia Курта Пельды и французского канала France 24 Кэтрин Норрис Трент, незаконно пересекших границу РФ в Курской области. "Катрин Норрис Трент, гражданке Французской Республики, обвиняемой в незаконном пересечении государственной границы РФ, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале пресс-службы. По версии следствия, женщина "с иными неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, незаконно пересекла государственную границу России и на транспортном средстве вооруженных формирований Украины с целью съемки репортажа проследовала на территорию Суджанского района Курской области". Уточняется, что Катрин Норрис Трент, объявленной в федеральный, межгосударственный и международный розыск, заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Мера пресечения в виде заключения под стражу действует с момента задержания Катрин Норрис Трент на территории РФ или со дня экстрадиции, подчеркивается в сообщении. Судебный акт может быть обжалован.

https://ria.ru/20241008/posolstvo-1977067921.html

https://ria.ru/20240827/delo-1968670709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, курск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), france 24, происшествия, вооруженные силы украины