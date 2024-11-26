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Жестянников: с 1 марта на Вологодчине хотят ограничить продажу энергетиков
Жестянников: с 1 марта на Вологодчине хотят ограничить продажу энергетиков - РИА Новости, 26.11.2024
Жестянников: с 1 марта на Вологодчине хотят ограничить продажу энергетиков
С 1 марта продажа безалкогольных тонизирующих напитков в Вологодской области может быть ограничена, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T13:19
2024-11-26T13:19
2024-11-26T13:19
вологодская область
вологодская область
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сергей жестянников
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. С 1 марта продажа безалкогольных тонизирующих напитков в Вологодской области может быть ограничена, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона. Законопроектом предлагается установить на территории Вологодской области запреты и ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, в соответствии с Федеральным законом. Торговля безалкогольными тонизирующими напитками будет запрещена в зданиях, строениях, помещениях, используемых в образовательной или медицинской деятельности, а также в сфере культуры, физкультуры и спорта. Продажа "энергетиков" также окажется под запретом в местах проведения культурно-массовых мероприятий для несовершеннолетних, говорится в сообщении. "Проект закона области направлен на охрану здоровья несовершеннолетних вологжан. Он вполне укладывается в общий тренд на оздоровление жителей региона, провозглашенный губернатором Георгием Филимоновым. По данным Всемирной организации здравоохранения, чрезмерное употребление энергетических напитков приводит к повышенной нервной возбудимости, бессоннице, желудочным расстройствам, головным болям. В особой группе риска наша молодежь, которая в раннем возрасте может нанести непоправимый вред здоровью. В случае принятия, закон вступит в силу 1 марта 2025 года", – заявил председатель Законодательного Собрания Сергей Жестянников, его слова приводит пресс-служба. Вопрос включен в повестку 40-й сессии Законодательного Собрания, которая состоится 28 ноября.
https://ria.ru/20241125/vstrechi-1985615124.html
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вологодская область, георгий филимонов, сергей жестянников
Вологодская область, Вологодская область, Георгий Филимонов, Сергей Жестянников
Жестянников: с 1 марта на Вологодчине хотят ограничить продажу энергетиков
Жестянников: на Вологодчине с 1 марта может быть ограничена продажа энергетиков
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. С 1 марта продажа безалкогольных тонизирующих напитков в Вологодской области может быть ограничена, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона.
Законопроектом предлагается установить на территории Вологодской области запреты и ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, в соответствии с Федеральным законом.
Торговля безалкогольными тонизирующими напитками будет запрещена в зданиях, строениях, помещениях, используемых в образовательной или медицинской деятельности, а также в сфере культуры, физкультуры и спорта. Продажа "энергетиков" также окажется под запретом в местах проведения культурно-массовых мероприятий для несовершеннолетних, говорится в сообщении.
"Проект закона области направлен на охрану здоровья несовершеннолетних вологжан. Он вполне укладывается в общий тренд на оздоровление жителей региона, провозглашенный губернатором Георгием Филимоновым. По данным Всемирной организации здравоохранения, чрезмерное употребление энергетических напитков приводит к повышенной нервной возбудимости, бессоннице, желудочным расстройствам, головным болям. В особой группе риска наша молодежь, которая в раннем возрасте может нанести непоправимый вред здоровью. В случае принятия, закон вступит в силу 1 марта 2025 года", – заявил председатель Законодательного Собрания Сергей Жестянников, его слова приводит пресс-служба.
Вопрос включен в повестку 40-й сессии Законодательного Собрания, которая состоится 28 ноября.