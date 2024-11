https://ria.ru/20241126/zhestyannikov-1985768405.html

Жестянников: партнерство Вологодчины и Китая выходит на новый уровень

Жестянников: партнерство Вологодчины и Китая выходит на новый уровень - РИА Новости, 26.11.2024

Жестянников: партнерство Вологодчины и Китая выходит на новый уровень

Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников подвел итоги работы региона в КНР, он отметил, что партнерство выходит на новый... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T13:00

2024-11-26T13:00

2024-11-26T13:03

вологодская область

вологодская область

китай

сергей жестянников

георгий филимонов

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973866626_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_f61a481a11b0152443cc59ec208e7bea.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников подвел итоги работы региона в КНР, он отметил, что партнерство выходит на новый уровень, сообщает пресс-служба регионального парламента. В течение недели, по словам губернатора Георгия Филимонова, состоялись 1250 встреч, в ходе которых были подписаны десятки соглашений о сотрудничестве и намечены векторы по совместной работе. Как отметил Жестянников, иностранным коллегам был представлен экономический потенциал и инвестиционная привлекательность Вологодчины. "Мы посетили Пекин, Сиань и Шанхай, во всех городах встретили желание укрепить связи и создать новые партнерские отношения. К переговорам с иностранными коллегами активно подключились коллеги из регионального отделения "Деловой России", Торгово-промышленной палаты области, представители лесных и сельскохозяйственных предприятий, крупнейших областных компаний. Среди них, компании "ФосАгро", "Сегежа", "Вологодские лесопромышленники", "Северное молоко", машиностроительное предприятие "Аконит", котельный завод "НОРД", "Агентство Сельхозкорма", - цитирует пресс-служба Жестянникова. Так, китайская компания Qingdao Lasy Ant Management Co заинтересовалась производством предприятий "Вологодское мороженое", рыботоварной фирмы "Диана", "Агентством Сельхозкорма". ОАО "Северное молоко" обсудили с компанией Shaanxi Hongxing Soft Crispy Food Group Co., Ltd. условия поставки сухого молока в Сиань. Компания "Вологда Смарт Терминал" наметила вектор по сотрудничеству с международным портом Чанба в Сиане. В декабре в Вологде готовится к открытию контейнерный терминал, где будут формироваться грузы для отправки в Китай. Они будут доставляться в международный порт – транспортировка благодаря этому станет быстрее. Завод по переработке отходов животного происхождения "Абиогрупп" подписала контракт на 1 миллион долларов с китайским предприятием на поставку технологического оборудования, благодаря которому на предприятии проведут модернизацию. Благодаря новому оборудованию ожидается прирост мощности от 20%, что значительно скажется и на экономике региона. Соглашение о сотрудничестве подписано между лесопромышленной холдинговой компанией "Череповецлес" и лесоторговой компанией из Шанхая. Вологодское предприятие поставляет свою продукцию в 40 стран мира. Объем продаж по новому соглашению - на сумму порядка 12 миллионов долларов. Компания "Апатит" подписала соглашение о сотрудничестве с крупным поставщиком антислеживающих компонентов. Законтрактовали 800 тонн продукта на сумму порядка 2,5 миллиона долларов. Кроме этого, подписано соглашение, по которому реализуется проект строительства завода по производству лифтового оборудования. Новое предприятие появится в особой экономической зоне поселка Лесково Вологодского округа. Планируемый объем инвестиций — 10 миллионов долларов. Значимым мероприятием стало пленарное заседание форума "Дни Вологодской области в Китае". Представители правительства Вологодской области и предприниматели провели презентации по ключевым направлениям, включая экономический, инвестиционный, промышленный потенциал и лесопромышленный комплекс.

https://ria.ru/20241125/vstrechi-1985615124.html

https://ria.ru/20241122/soglasheniya-1985215244.html

https://ria.ru/20241118/vologodchina-1984402135.html

вологодская область

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, китай, сергей жестянников, георгий филимонов, россия