https://ria.ru/20241126/zemletryasenie-1985834804.html

У берегов Японии произошло землетрясение

У берегов Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 26.11.2024

У берегов Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Японии недалеко от префектуры Исикава, сообщает Главное метеорологическое агентство страны. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:59

2024-11-26T16:59

2024-11-26T17:05

в мире

япония

исикава

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Японии недалеко от префектуры Исикава, сообщает Главное метеорологическое агентство страны.Землетрясение произошло в 22.47 по местному времени (15.47 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр располагался недалеко от западного берега префектуры Исикава.Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20241117/kamchatka-1984201750.html

япония

исикава

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в мире, япония, исикава