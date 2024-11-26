https://ria.ru/20241126/zemletryasenie-1985834804.html
У берегов Японии произошло землетрясение
У берегов Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 26.11.2024
У берегов Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Японии недалеко от префектуры Исикава, сообщает Главное метеорологическое агентство страны. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:59
2024-11-26T16:59
2024-11-26T17:05
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исикава
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Японии недалеко от префектуры Исикава, сообщает Главное метеорологическое агентство страны.Землетрясение произошло в 22.47 по местному времени (15.47 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр располагался недалеко от западного берега префектуры Исикава.Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20241117/kamchatka-1984201750.html
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в мире, япония, исикава
У берегов Японии произошло землетрясение
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4