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Зеленскому задали болезненный вопрос после слов о ситуации на фронте - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:05 26.11.2024 (обновлено: 15:20 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/zelenskiy-1985716446.html
Зеленскому задали болезненный вопрос после слов о ситуации на фронте
Зеленскому задали болезненный вопрос после слов о ситуации на фронте - РИА Новости, 26.11.2024
Зеленскому задали болезненный вопрос после слов о ситуации на фронте
Украинская журналистка Диана Панченко упрекнула в социальной сети X Владимира Зеленского после его слов о положении дел на фронте. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:05
2024-11-26T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
курахово
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко упрекнула в социальной сети X Владимира Зеленского после его слов о положении дел на фронте.По словам главы киевского режима, он провел беседу с главкомом ВСУ Александром Сырским, отметив сложную ситуацию для украинских войск в ДНР и в особенности на Кураховском направлении."Зачем нужно было расторгать (Стамбульские. — Прим. ред.) соглашения два года назад, чтобы сейчас еле-еле удерживать позиции?" — спросила Панченко.В субботу председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что более десяти боевиков ВСУ сдались в плен в юго-восточной части города Курахово на западе ДНР, за освобождение которого от оккупации ВСУ ведутся ожесточенные бои.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
https://ria.ru/20241126/kiev-1985772567.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, курахово, донецкая народная республика, донецк, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Россия
Зеленскому задали болезненный вопрос после слов о ситуации на фронте

Журналистка Панченко раскритиковала Зеленского после его разговора с Сырским

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко упрекнула в социальной сети X Владимира Зеленского после его слов о положении дел на фронте.
По словам главы киевского режима, он провел беседу с главкомом ВСУ Александром Сырским, отметив сложную ситуацию для украинских войск в ДНР и в особенности на Кураховском направлении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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"Зачем нужно было расторгать (Стамбульские. — Прим. ред.) соглашения два года назад, чтобы сейчас еле-еле удерживать позиции?" — спросила Панченко.
В субботу председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что более десяти боевиков ВСУ сдались в плен в юго-восточной части города Курахово на западе ДНР, за освобождение которого от оккупации ВСУ ведутся ожесточенные бои.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныКураховоДонецкая Народная РеспубликаДонецкРоссия
 
 
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