https://ria.ru/20241126/zelenskiy-1985716446.html
Зеленскому задали болезненный вопрос после слов о ситуации на фронте
Зеленскому задали болезненный вопрос после слов о ситуации на фронте - РИА Новости, 26.11.2024
Зеленскому задали болезненный вопрос после слов о ситуации на фронте
Украинская журналистка Диана Панченко упрекнула в социальной сети X Владимира Зеленского после его слов о положении дел на фронте. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:05
2024-11-26T10:05
2024-11-26T15:20
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко упрекнула в социальной сети X Владимира Зеленского после его слов о положении дел на фронте.По словам главы киевского режима, он провел беседу с главкомом ВСУ Александром Сырским, отметив сложную ситуацию для украинских войск в ДНР и в особенности на Кураховском направлении."Зачем нужно было расторгать (Стамбульские. — Прим. ред.) соглашения два года назад, чтобы сейчас еле-еле удерживать позиции?" — спросила Панченко.В субботу председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что более десяти боевиков ВСУ сдались в плен в юго-восточной части города Курахово на западе ДНР, за освобождение которого от оккупации ВСУ ведутся ожесточенные бои.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
https://ria.ru/20241126/kiev-1985772567.html
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Зеленскому задали болезненный вопрос после слов о ситуации на фронте
Журналистка Панченко раскритиковала Зеленского после его разговора с Сырским