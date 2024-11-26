https://ria.ru/20241126/zelenskiy-1985698543.html

"Это тюрьма". В Раде поставили Зеленского на место после слов о Крыме

"Это тюрьма". В Раде поставили Зеленского на место после слов о Крыме - РИА Новости, 26.11.2024

"Это тюрьма". В Раде поставили Зеленского на место после слов о Крыме

За свои недавние высказывания о Крыме Владимира Зеленского могли бы убить несколько месяцев назад, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T06:10

2024-11-26T06:10

2024-11-26T06:10

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. За свои недавние высказывания о Крыме Владимира Зеленского могли бы убить несколько месяцев назад, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.На прошлой неделе Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал, что Украине не хватит сил для возвращения Крыма военным путем, добавив, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем"."Еще несколько месяцев назад за подобные заявления о том, что территории <...> можно вернуть дипломатическим путем, что военным путем это нельзя делать <...> это была бы тюрьма. Или тебя бы просто радикалы могли убить", — выразил мнение нардеп.Зеленский 19 ноября анонсировал в Раде новый проект — "план стойкости", состоящий из десяти пунктов и нескольких приложений. Среди пунктов – культурный суверенитет, безопасность, энергетика, производство оружия. Его детальная презентация должна состояться в декабре. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала инициативу, назвав ее "очередным набором болезненных фантазий с целью обеспечить самосохранение во власти утратившего легитимность Зеленского". Она добавила, что Зеленский готов к дальнейшему закручиванию гаек внутри страны, отметив, что этим очевидно будет заниматься так называемое Министерство объединения Украины.

https://ria.ru/20241126/rogan-1985687778.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, верховная рада украины, мария захарова