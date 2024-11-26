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Западные страны терпят фиаско в конфликте на Украине, заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:53 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/zapad-1985766573.html
Западные страны терпят фиаско в конфликте на Украине, заявил Нарышкин
Западные страны терпят фиаско в конфликте на Украине, заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.11.2024
Западные страны терпят фиаско в конфликте на Украине, заявил Нарышкин
Страны западного блока терпят фиаско в конфликте на Украине, но не собираются успокаиваться и продолжат попытки дестабилизировать обстановку вокруг России,... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:53
2024-11-26T12:53
специальная военная операция на украине
украина
россия
москва
сергей нарышкин
снг
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Страны западного блока терпят фиаско в конфликте на Украине, но не собираются успокаиваться и продолжат попытки дестабилизировать обстановку вокруг России, считает директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "Страны западного блока терпят фиаско в конфликте на Украине, но при этом, как мы полагаем, успокаиваться не будут. Они будут действовать в своей манере и постараются создавать хаос на территории государств нашего Сотрудничества, хаос вокруг Российской Федерации", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. Он уточнил, что не эти действия будут определять картину безопасности в ближайшем будущем. "К таким действиям со стороны западного блока мы уже привыкли и получили определённый иммунитет", - добавил Нарышкин. По его словам, более важными являются те шаги, которые страны СНГ предпринимают в части формирования евразийской архитектуры безопасности.
https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html
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украина, россия, москва, сергей нарышкин, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Москва, Сергей Нарышкин, СНГ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Западные страны терпят фиаско в конфликте на Украине, заявил Нарышкин

Нарышкин: Запад терпит фиаско на Украине, но не собирается успокаиваться

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Страны западного блока терпят фиаско в конфликте на Украине, но не собираются успокаиваться и продолжат попытки дестабилизировать обстановку вокруг России, считает директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Страны западного блока терпят фиаско в конфликте на Украине, но при этом, как мы полагаем, успокаиваться не будут. Они будут действовать в своей манере и постараются создавать хаос на территории государств нашего Сотрудничества, хаос вокруг Российской Федерации", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
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Он уточнил, что не эти действия будут определять картину безопасности в ближайшем будущем.
"К таким действиям со стороны западного блока мы уже привыкли и получили определённый иммунитет", - добавил Нарышкин.
По его словам, более важными являются те шаги, которые страны СНГ предпринимают в части формирования евразийской архитектуры безопасности.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМоскваСергей НарышкинСНГСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
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