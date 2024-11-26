https://ria.ru/20241126/zapad-1985766573.html

Западные страны терпят фиаско в конфликте на Украине, заявил Нарышкин

Западные страны терпят фиаско в конфликте на Украине, заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.11.2024

Западные страны терпят фиаско в конфликте на Украине, заявил Нарышкин

Страны западного блока терпят фиаско в конфликте на Украине, но не собираются успокаиваться и продолжат попытки дестабилизировать обстановку вокруг России,... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:53

2024-11-26T12:53

2024-11-26T12:53

специальная военная операция на украине

украина

россия

москва

сергей нарышкин

снг

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967000177_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_faa8dd8602975a9f70c9fef8abe9cbaf.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Страны западного блока терпят фиаско в конфликте на Украине, но не собираются успокаиваться и продолжат попытки дестабилизировать обстановку вокруг России, считает директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "Страны западного блока терпят фиаско в конфликте на Украине, но при этом, как мы полагаем, успокаиваться не будут. Они будут действовать в своей манере и постараются создавать хаос на территории государств нашего Сотрудничества, хаос вокруг Российской Федерации", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. Он уточнил, что не эти действия будут определять картину безопасности в ближайшем будущем. "К таким действиям со стороны западного блока мы уже привыкли и получили определённый иммунитет", - добавил Нарышкин. По его словам, более важными являются те шаги, которые страны СНГ предпринимают в части формирования евразийской архитектуры безопасности.

https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html

https://ria.ru/20241121/zapad-1984903099.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, москва, сергей нарышкин, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире