https://ria.ru/20241126/zapad-1985766573.html
Западные страны терпят фиаско в конфликте на Украине, заявил Нарышкин
Западные страны терпят фиаско в конфликте на Украине, заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.11.2024
Западные страны терпят фиаско в конфликте на Украине, заявил Нарышкин
Страны западного блока терпят фиаско в конфликте на Украине, но не собираются успокаиваться и продолжат попытки дестабилизировать обстановку вокруг России,... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:53
2024-11-26T12:53
2024-11-26T12:53
специальная военная операция на украине
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Страны западного блока терпят фиаско в конфликте на Украине, но не собираются успокаиваться и продолжат попытки дестабилизировать обстановку вокруг России, считает директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "Страны западного блока терпят фиаско в конфликте на Украине, но при этом, как мы полагаем, успокаиваться не будут. Они будут действовать в своей манере и постараются создавать хаос на территории государств нашего Сотрудничества, хаос вокруг Российской Федерации", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. Он уточнил, что не эти действия будут определять картину безопасности в ближайшем будущем. "К таким действиям со стороны западного блока мы уже привыкли и получили определённый иммунитет", - добавил Нарышкин. По его словам, более важными являются те шаги, которые страны СНГ предпринимают в части формирования евразийской архитектуры безопасности.
https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, москва, сергей нарышкин, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Москва, Сергей Нарышкин, СНГ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Западные страны терпят фиаско в конфликте на Украине, заявил Нарышкин
Нарышкин: Запад терпит фиаско на Украине, но не собирается успокаиваться
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Страны западного блока терпят фиаско в конфликте на Украине, но не собираются успокаиваться и продолжат попытки дестабилизировать обстановку вокруг России, считает директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Страны западного блока терпят фиаско в конфликте на Украине, но при этом, как мы полагаем, успокаиваться не будут. Они будут действовать в своей манере и постараются создавать хаос на территории государств нашего Сотрудничества, хаос вокруг Российской Федерации", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
Он уточнил, что не эти действия будут определять картину безопасности в ближайшем будущем.
"К таким действиям со стороны западного блока мы уже привыкли и получили определённый иммунитет", - добавил Нарышкин.
По его словам, более важными являются те шаги, которые страны СНГ предпринимают в части формирования евразийской архитектуры безопасности.