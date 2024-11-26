Захарова прокомментировала решение США прекратить дела против Трампа
Захарова отметила цикличность правосудия США после прекращения дел против Трампа
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Решение минюста США прекратить все федеральные дела против победившего на президентских выборах Дональда Трампа показывает "удивительную цикличность" американского правосудия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"Потому что разобрались, да? Удивительная цикличность у американского демократичного правосудия — раз в четыре года оно демонстрирует абсолютную непредвзятость: сначала до выборов, а потом сразу после, хотя и с двумя абсолютно разными результатами. Вот такая она — американская демократия", — написала дипломат.
Ранее спецпрокурор Джек Смит попросил суд в Вашингтоне прекратить уголовное преследование Трампа, которого обвиняли во вмешательстве в электоральный процесс в 2020 году и в причастности к штурму Капитолия в январе 2021 года.
Привлекать действующих президентов к уголовной ответственности однозначно нельзя, но и на нынешнюю ситуацию этот запрет распространяется, заявил Смит, сославшись на позицию минюста.
Трамп стал первым победителем президентских выборов, против которого возбуждены уголовные дела и даже вынесен обвинительный вердикт присяжных. Два производства ведет офис спецпрокурора, еще двумя занимаются правоохранители штатов.
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Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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