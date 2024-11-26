https://ria.ru/20241126/zaharova-1985683701.html

Захарова прокомментировала решение США прекратить дела против Трампа

Захарова прокомментировала решение США прекратить дела против Трампа - РИА Новости, 26.11.2024

Захарова прокомментировала решение США прекратить дела против Трампа

Решение минюста США прекратить все федеральные дела против победившего на президентских выборах Дональда Трампа показывает "удивительную цикличность"... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T00:49

2024-11-26T00:49

2024-11-26T01:08

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Решение минюста США прекратить все федеральные дела против победившего на президентских выборах Дональда Трампа показывает "удивительную цикличность" американского правосудия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. "Потому что разобрались, да? Удивительная цикличность у американского демократичного правосудия — раз в четыре года оно демонстрирует абсолютную непредвзятость: сначала до выборов, а потом сразу после, хотя и с двумя абсолютно разными результатами. Вот такая она — американская демократия", — написала дипломат. Ранее спецпрокурор Джек Смит попросил суд в Вашингтоне прекратить уголовное преследование Трампа, которого обвиняли во вмешательстве в электоральный процесс в 2020 году и в причастности к штурму Капитолия в январе 2021 года. Привлекать действующих президентов к уголовной ответственности однозначно нельзя, но и на нынешнюю ситуацию этот запрет распространяется, заявил Смит, сославшись на позицию минюста. Трамп стал первым победителем президентских выборов, против которого возбуждены уголовные дела и даже вынесен обвинительный вердикт присяжных. Два производства ведет офис спецпрокурора, еще двумя занимаются правоохранители штатов. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241126/tramp-1985683594.html

https://ria.ru/20241122/tramp-1985262121.html

https://ria.ru/20241125/migranty-1985444023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, мария захарова, камала харрис, министерство юстиции сша