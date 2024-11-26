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В Одинцово задержали автоблогера, наехавшего на женщину с коляской - РИА Новости, 26.11.2024
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17:43 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/zaderzhanie-1985848573.html
В Одинцово задержали автоблогера, наехавшего на женщину с коляской
В Одинцово задержали автоблогера, наехавшего на женщину с коляской - РИА Новости, 26.11.2024
В Одинцово задержали автоблогера, наехавшего на женщину с коляской
Автоблогер, который не справился с управлением BMW и наехал во время дрифта на женщину с коляской в Одинцово, пришёл с повинной в отдел полиции, сообщили в... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T17:43
2024-11-26T17:43
происшествия
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сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Автоблогер, который не справился с управлением BMW и наехал во время дрифта на женщину с коляской в Одинцово, пришёл с повинной в отдел полиции, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня в МУ МВД России "Одинцовское" с повинной явился 26-летний мужчина, который является автоблогером. Он дал показания о том, что 16 ноября в ночное время на одном из платных участков федеральной трассы в районе города Одинцово, управляя автомобиля марки BMW, не справился с управлением и совершил наезд на стоящих на обочине граждан", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователем правонарушитель допрошен в качестве подозреваемого, он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
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происшествия, авто, россия, одинцово, bmw ag, bmw x5, bmw 1, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Россия, Одинцово, BMW AG, BMW X5, BMW 1, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Одинцово задержали автоблогера, наехавшего на женщину с коляской

МВД: в Одинцово задержали автоблогера, наехавшего на женщину с коляской

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Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Автоблогер, который не справился с управлением BMW и наехал во время дрифта на женщину с коляской в Одинцово, пришёл с повинной в отдел полиции, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
"Сегодня в МУ МВД России "Одинцовское" с повинной явился 26-летний мужчина, который является автоблогером. Он дал показания о том, что 16 ноября в ночное время на одном из платных участков федеральной трассы в районе города Одинцово, управляя автомобиля марки BMW, не справился с управлением и совершил наезд на стоящих на обочине граждан", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело.
Следователем правонарушитель допрошен в качестве подозреваемого, он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
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ПроисшествияАвтоРоссияОдинцовоBMW AGBMW X5BMW 1Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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