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В ДНР задержали сторонников международной террористической организации - РИА Новости, 26.11.2024
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05:55 26.11.2024 (обновлено: 10:33 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/zaderzhanie-1985698863.html
В ДНР задержали сторонников международной террористической организации
В ДНР задержали сторонников международной террористической организации - РИА Новости, 26.11.2024
В ДНР задержали сторонников международной террористической организации
В Донецке задержали сторонников международной террористической организации, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T05:55
2024-11-26T10:33
россия
донецк
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
террористы
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ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. В Донецке задержали сторонников международной террористической организации, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР. "В Донецке выявлены иностранные граждане, пропагандирующие идеологию одной из международных террористических организаций", — сообщила официальный представитель ведомства Арина Клепанова.Она пояснила, что четверо иностранцев, нарушив миграционное законодательство, прибыли в ДНР, чтобы пропагандировать радикальный ислам среди местных жителей. Их противоправную деятельность пресекли оперативники регионального управления ФСБ. Ворошиловский межрайонный суд привлек всех четверых задержанных к административной ответственности за нарушение правил въезда в Россию и постановил выдворить их за пределы страны.
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россия, донецк, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), террористы
Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), террористы
В ДНР задержали сторонников международной террористической организации

ФСБ: в Донецке задержаны четверо иностранцев — сторонников террористов

© УФСБ России по ДНРСотрудники ФСБ и МВД задержали в Донецке сторонников международной террористической организации. Кадр видео
Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Донецке сторонников международной террористической организации. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© УФСБ России по ДНР
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ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. В Донецке задержали сторонников международной террористической организации, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР.
Донецке выявлены иностранные граждане, пропагандирующие идеологию одной из международных террористических организаций", — сообщила официальный представитель ведомства Арина Клепанова.
Она пояснила, что четверо иностранцев, нарушив миграционное законодательство, прибыли в ДНР, чтобы пропагандировать радикальный ислам среди местных жителей. Их противоправную деятельность пресекли оперативники регионального управления ФСБ.
Ворошиловский межрайонный суд привлек всех четверых задержанных к административной ответственности за нарушение правил въезда в Россию и постановил выдворить их за пределы страны.
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РоссияДонецкДонецкая Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)террористы
 
 
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