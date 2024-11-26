https://ria.ru/20241126/zaderzhanie-1985698863.html

В ДНР задержали сторонников международной террористической организации

В ДНР задержали сторонников международной террористической организации - РИА Новости, 26.11.2024

В ДНР задержали сторонников международной террористической организации

В Донецке задержали сторонников международной террористической организации, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T05:55

2024-11-26T05:55

2024-11-26T10:33

россия

донецк

донецкая народная республика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

террористы

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ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. В Донецке задержали сторонников международной террористической организации, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР. "В Донецке выявлены иностранные граждане, пропагандирующие идеологию одной из международных террористических организаций", — сообщила официальный представитель ведомства Арина Клепанова.Она пояснила, что четверо иностранцев, нарушив миграционное законодательство, прибыли в ДНР, чтобы пропагандировать радикальный ислам среди местных жителей. Их противоправную деятельность пресекли оперативники регионального управления ФСБ. Ворошиловский межрайонный суд привлек всех четверых задержанных к административной ответственности за нарушение правил въезда в Россию и постановил выдворить их за пределы страны.

https://ria.ru/20241118/gosizmena-1984386597.html

россия

донецк

донецкая народная республика

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россия, донецк, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), террористы