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В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 26.11.2024

В Харькове прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T23:31

2024-11-26T23:31

2024-11-26T23:52

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 23.32 мск тревога звучит в Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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харьков, россия, украина, вооруженные силы украины, в мире