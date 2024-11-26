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В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 26.11.2024

В Одесской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели во вторник в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал "24 канал". РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T15:50

2024-11-26T15:50

2024-11-26T15:50

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал "24 канал". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 13.57 мск. "Взрывы в Одесской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Издание "Страна.ua" также сообщило в своем Telegram-канале о взрывах в Одессе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесская область, одесса, вооруженные силы рф, украина