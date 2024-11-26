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В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 26.11.2024
В Одесской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели во вторник в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал "24 канал". РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:50
2024-11-26T15:50
2024-11-26T15:50
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал "24 канал". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 13.57 мск. "Взрывы в Одесской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Издание "Страна.ua" также сообщило в своем Telegram-канале о взрывах в Одессе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Одесса, Вооруженные силы РФ, Украина
В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги