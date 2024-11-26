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ВСУ целенаправленно нанесли удар по автобусу в Новой Каховке
ВСУ целенаправленно нанесли удар по автобусу в Новой Каховке - РИА Новости, 26.11.2024
ВСУ целенаправленно нанесли удар по автобусу в Новой Каховке
Украинские войска целенаправленно нанесли удар по пассажирскому автобусу в Новой Каховке, когда тот подъехал к остановке, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T17:54
2024-11-26T17:54
2024-11-26T18:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Украинские войска целенаправленно нанесли удар по пассажирскому автобусу в Новой Каховке, когда тот подъехал к остановке, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.Украинские войска обстреляли из миномета пассажирский автобус во вторник. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, от "варварского удара" погибли четыре человека, семеро пострадало. В минздраве региона РИА Новости сообщили, что всего при обстреле автобуса пострадали 13 человек: 8 человек были доставлены в больницу Новой Каховки, 5 - в больницу Геническа, одна из пострадавших позже скончалась от ран в больнице Новой Каховки, кроме того, среди пострадавших есть 17-летний юноша. Позже в минздраве Херсонской области уточнили агентству, что пострадали 16 человек, одна женщина погибла."Враг целенаправленно нанес удар по пассажирскому автобусу, когда тот подъехал к остановке", - сказал Василенко.Кроме того, по его словам, украинские дроны позже атаковали машины экстренных служб, которые приехали на место удара по пассажирскому автобусу для оказания помощи раненым. В результате атаки повреждены несколько машин.
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в мире, новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Херсонская область
ВСУ целенаправленно нанесли удар по автобусу в Новой Каховке
Василенко заявил, что ВСУ целенаправленно ударили по автобусу в Новой Каховке
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Украинские войска целенаправленно нанесли удар по пассажирскому автобусу в Новой Каховке, когда тот подъехал к остановке, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
Украинские войска обстреляли из миномета пассажирский автобус во вторник. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, от "варварского удара" погибли четыре человека, семеро пострадало. В минздраве региона РИА Новости сообщили, что всего при обстреле автобуса пострадали 13 человек: 8 человек были доставлены в больницу Новой Каховки, 5 - в больницу Геническа, одна из пострадавших позже скончалась от ран в больнице Новой Каховки, кроме того, среди пострадавших есть 17-летний юноша. Позже в минздраве Херсонской области уточнили агентству, что пострадали 16 человек, одна женщина погибла.
"Враг целенаправленно нанес удар по пассажирскому автобусу, когда тот подъехал к остановке", - сказал Василенко.
Кроме того, по его словам, украинские дроны позже атаковали машины экстренных служб, которые приехали на место удара по пассажирскому автобусу для оказания помощи раненым. В результате атаки повреждены несколько машин.