https://ria.ru/20241126/vsu-1985850589.html

ВСУ целенаправленно нанесли удар по автобусу в Новой Каховке

ВСУ целенаправленно нанесли удар по автобусу в Новой Каховке - РИА Новости, 26.11.2024

ВСУ целенаправленно нанесли удар по автобусу в Новой Каховке

Украинские войска целенаправленно нанесли удар по пассажирскому автобусу в Новой Каховке, когда тот подъехал к остановке, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T17:54

2024-11-26T17:54

2024-11-26T18:03

специальная военная операция на украине

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новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Украинские войска целенаправленно нанесли удар по пассажирскому автобусу в Новой Каховке, когда тот подъехал к остановке, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.Украинские войска обстреляли из миномета пассажирский автобус во вторник. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, от "варварского удара" погибли четыре человека, семеро пострадало. В минздраве региона РИА Новости сообщили, что всего при обстреле автобуса пострадали 13 человек: 8 человек были доставлены в больницу Новой Каховки, 5 - в больницу Геническа, одна из пострадавших позже скончалась от ран в больнице Новой Каховки, кроме того, среди пострадавших есть 17-летний юноша. Позже в минздраве Херсонской области уточнили агентству, что пострадали 16 человек, одна женщина погибла."Враг целенаправленно нанес удар по пассажирскому автобусу, когда тот подъехал к остановке", - сказал Василенко.Кроме того, по его словам, украинские дроны позже атаковали машины экстренных служб, которые приехали на место удара по пассажирскому автобусу для оказания помощи раненым. В результате атаки повреждены несколько машин.

https://ria.ru/20241126/kurakhovo-1985570590.html

новая каховка

херсонская область

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в мире, новая каховка, херсонская область