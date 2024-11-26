ВСУ потеряли более 250 военных в Курской области за сутки
МО сообщило, что ВСУ потеряли более 250 военных в Курской области за сутки
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 250 боевиков ВСУ, четыре танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два миномета, два военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены четыре танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два миномета. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35 760 военнослужащих, 221 танк, 156 боевых машин пехоты, 121 бронетранспортер, 1197 боевых бронированных машин, 1035 автомобилей, 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
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