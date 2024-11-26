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ВСУ потеряли до 440 военных в зоне ответственности группировки "Запад"
ВСУ потеряли до 440 военных в зоне ответственности группировки "Запад" - РИА Новости, 26.11.2024
ВСУ потеряли до 440 военных в зоне ответственности группировки "Запад"
Украинские подразделения потеряли до 440 военнослужащих, танк, БМП и польскую самоходку Krab в зоне действия группировки войск "Запад", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:25
2024-11-26T12:25
2024-11-26T12:30
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 440 военнослужащих, танк, БМП и польскую самоходку Krab в зоне действия группировки войск "Запад", сообщило Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 67-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады тероборны в районах населенных пунктов Купянск, Сеньково, Лозовая, Загоруйковка, Новоплатоновка Харьковской области и Ивановка Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 115-й, 116-й механизированных, 3-й танковой бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.Кроме того, в ведомстве отметили, что противник потерял до 440 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада с боеприпасами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 440 военных в зоне ответственности группировки "Запад"
МО сообщило, что ВСУ потеряли до 440 военных в зоне действий группировки "Запад"