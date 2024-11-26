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ВСУ потеряли до 440 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

ВСУ потеряли до 440 военных в зоне ответственности группировки "Запад" - РИА Новости, 26.11.2024

ВСУ потеряли до 440 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

Украинские подразделения потеряли до 440 военнослужащих, танк, БМП и польскую самоходку Krab в зоне действия группировки войск "Запад", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:25

2024-11-26T12:25

2024-11-26T12:30

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безопасность

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вооруженные силы украины

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 440 военнослужащих, танк, БМП и польскую самоходку Krab в зоне действия группировки войск "Запад", сообщило Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 67-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады тероборны в районах населенных пунктов Купянск, Сеньково, Лозовая, Загоруйковка, Новоплатоновка Харьковской области и Ивановка Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 115-й, 116-й механизированных, 3-й танковой бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.Кроме того, в ведомстве отметили, что противник потерял до 440 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада с боеприпасами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)