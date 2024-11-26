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ВСУ потеряли до 485 военных в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 26.11.2024 (обновлено: 12:29 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/vsu-1985757889.html
ВСУ потеряли до 485 военных в зоне ответственности группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 485 военных в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 26.11.2024
ВСУ потеряли до 485 военных в зоне ответственности группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 485 военнослужащих, бронетранспортер, сообщили РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:22
2024-11-26T12:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константиновка
славянск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 485 военнослужащих, бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 23-й, 54-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Дачное и Славянск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены три контратаки формирований 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ. "Потери противника составили до 485 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и два автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
константиновка
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безопасность, россия, константиновка, славянск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Константиновка, Славянск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 485 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

МО сообщило, что ВСУ потеряли до 485 военных в зоне действий группировки "Юг"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 485 военнослужащих, бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 23-й, 54-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Дачное и Славянск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, отражены три контратаки формирований 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ. "Потери противника составили до 485 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и два автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКонстантиновкаСлавянскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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