https://ria.ru/20241126/vsu-1985757889.html

ВСУ потеряли до 485 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 485 военных в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 26.11.2024

ВСУ потеряли до 485 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 485 военнослужащих, бронетранспортер, сообщили РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:22

2024-11-26T12:22

2024-11-26T12:29

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

константиновка

славянск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 485 военнослужащих, бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 23-й, 54-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Дачное и Славянск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены три контратаки формирований 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ. "Потери противника составили до 485 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и два автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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константиновка

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безопасность, россия, константиновка, славянск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)