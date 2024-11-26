https://ria.ru/20241126/vstuplenie-1985872951.html
Молдавия рассчитывает весной начать переговоры о вступлении в Евросоюз
Молдавия рассчитывает весной начать переговоры о вступлении в Евросоюз - РИА Новости, 26.11.2024
Молдавия рассчитывает весной начать переговоры о вступлении в Евросоюз
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти республики рассчитывают весной будущего года начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T19:50
2024-11-26T19:50
2024-11-26T19:50
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КИШИНЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти республики рассчитывают весной будущего года начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз. "В последние два года наша скорость была выше, чем у других стран-кандидатов, хотя мы стартовали более скромно. Мы подали заявку на вступление в ЕС, получили статус страны-кандидата, убедили страны-члены проголосовать за начало переговоров, открыли переговоры и находимся в процессе скрининга… Следующим шагом будет открытие весной переговоров по первой группе глав", - заявила Санду, выступая на открытии Форума европейской интеграции. По ее словам, в ближайшие месяцы и годы приоритеты страны сосредоточены на трех ключевых направлениях: правосудие, экономика и безопасность. "Мы участвуем в гонке со временем. Окно возможностей в какой-то момент закроется, а внешнее вмешательство постоянно усиливается. Если мы не будем действовать сейчас, через 10 лет мы все еще будем здесь и будем обсуждать европейскую интеграцию", - призвала Санду. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20241126/naryshkin-1985717215.html
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в мире, молдавия, украина, киев, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Киев, Майя Санду, Евросоюз
Молдавия рассчитывает весной начать переговоры о вступлении в Евросоюз
Санду рассчитывает весной начать переговоры о вступлении Молдавии в ЕС
КИШИНЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти республики рассчитывают весной будущего года начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз.
"В последние два года наша скорость была выше, чем у других стран-кандидатов, хотя мы стартовали более скромно. Мы подали заявку на вступление в ЕС, получили статус страны-кандидата, убедили страны-члены проголосовать за начало переговоров, открыли переговоры и находимся в процессе скрининга… Следующим шагом будет открытие весной переговоров по первой группе глав", - заявила Санду, выступая на открытии Форума европейской интеграции.
По ее словам, в ближайшие месяцы и годы приоритеты страны сосредоточены на трех ключевых направлениях: правосудие, экономика и безопасность.
"Мы участвуем в гонке со временем. Окно возможностей в какой-то момент закроется, а внешнее вмешательство постоянно усиливается. Если мы не будем действовать сейчас, через 10 лет мы все еще будем здесь и будем обсуждать европейскую интеграцию", - призвала Санду.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.