https://ria.ru/20241126/vs-1985813407.html
ВС предложил приравнять угрозу опасными животными к угрозе оружием
ВС предложил приравнять угрозу опасными животными к угрозе оружием - РИА Новости, 26.11.2024
ВС предложил приравнять угрозу опасными животными к угрозе оружием
Угрозу применения опасных животных по уголовным делам о хулиганстве следует приравнять к угрозе оружием, считает Верховный суд России. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:57
2024-11-26T15:57
2024-11-26T16:03
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общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Угрозу применения опасных животных по уголовным делам о хулиганстве следует приравнять к угрозе оружием, считает Верховный суд России. Верховный суд России предложил внести поправки в постановление Пленума ВС РФ от 15 ноября 2007 года №45 "О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений", в которых уточнить, что можно считать оружием. "В случаях, когда в процессе совершения хулиганства лицо использует животных, представляющих опасность для жизни или здоровья человека, содеянное с учетом конкретных обстоятельств дела может быть квалифицировано по части 2 статьи 213 УК РФ по признаку применения предмета, используемого в качестве оружия", - говорится в документе. Иными словами, Верховный суд предложил приравнять угрозу хозяина спустить своего пса опасной породы на оппонента к угрозе использования оружия. В эту же категорию он отнёс муляжи оружия, игрушечные пистолеты и имитацию взрывного устройства.
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россия, общество
ВС предложил приравнять угрозу опасными животными к угрозе оружием
ВС РФ: угрозу опасными животными следует приравнять к угрозе оружием
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Угрозу применения опасных животных по уголовным делам о хулиганстве следует приравнять к угрозе оружием, считает Верховный суд России.
Верховный суд России
предложил внести поправки в постановление Пленума ВС РФ от 15 ноября 2007 года №45 "О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений", в которых уточнить, что можно считать оружием.
"В случаях, когда в процессе совершения хулиганства лицо использует животных, представляющих опасность для жизни или здоровья человека, содеянное с учетом конкретных обстоятельств дела может быть квалифицировано по части 2 статьи 213 УК РФ по признаку применения предмета, используемого в качестве оружия", - говорится в документе.
Иными словами, Верховный суд предложил приравнять угрозу хозяина спустить своего пса опасной породы на оппонента к угрозе использования оружия.
В эту же категорию он отнёс муляжи оружия, игрушечные пистолеты и имитацию взрывного устройства.