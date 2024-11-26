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МККК готов участвовать в возвращении жителей Курской области с Украины - РИА Новости, 26.11.2024
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05:49 26.11.2024 (обновлено: 05:51 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/vozvraschenie-1985698362.html
МККК готов участвовать в возвращении жителей Курской области с Украины
МККК готов участвовать в возвращении жителей Курской области с Украины - РИА Новости, 26.11.2024
МККК готов участвовать в возвращении жителей Курской области с Украины
Международный комитет Красного Креста (МККК) готов участвовать в возвращении жителей Курской области с Украины, если Москва и Киев достигнут соглашения о новой... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T05:49
2024-11-26T05:51
курская область
международный комитет красного креста (мккк)
украина
россия
общество
владимир путин
дмитрий песков
татьяна москалькова
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) готов участвовать в возвращении жителей Курской области с Украины, если Москва и Киев достигнут соглашения о новой репатриации, заявили РИА Новости в российском офисе организации."МККК готов оказать поддержку властям в качестве нейтрального посредника, если между сторонами будет достигнуто соглашение о новой репатриации", - сообщили в офисе МККК.Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия делает все возможное для возвращения россиян с Украины, такие переговоры продолжаются по определенным каналам.В прошлую пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о возвращении в РФ с Украины 46 жителей Курской области, которые в августе были вывезены украинскими вооруженными формированиями после нападения на регион. В субботу их привезли в Курск.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241116/krest-1984113945.html
https://ria.ru/20241125/skvortsova-1985589291.html
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курская область, международный комитет красного креста (мккк), украина, россия, общество, владимир путин, дмитрий песков, татьяна москалькова, вооруженные силы украины
Курская область, Международный комитет Красного Креста (МККК), Украина, Россия, Общество, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины
МККК готов участвовать в возвращении жителей Курской области с Украины

МККК готов содействовать возвращению жителей Курской области в случае договора

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФлаг Международного комитета Красного Креста
Флаг Международного комитета Красного Креста - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) готов участвовать в возвращении жителей Курской области с Украины, если Москва и Киев достигнут соглашения о новой репатриации, заявили РИА Новости в российском офисе организации.
"МККК готов оказать поддержку властям в качестве нейтрального посредника, если между сторонами будет достигнуто соглашение о новой репатриации", - сообщили в офисе МККК.
Красный крест на машине скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
МККК работает над возвращением перемещенных жителей Курской области
16 ноября, 06:37
Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия делает все возможное для возвращения россиян с Украины, такие переговоры продолжаются по определенным каналам.
В прошлую пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о возвращении в РФ с Украины 46 жителей Курской области, которые в августе были вывезены украинскими вооруженными формированиями после нападения на регион. В субботу их привезли в Курск.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Скворцова рассказала о медпомощи ФМБА в Курской области
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Курская областьМеждународный комитет Красного Креста (МККК)УкраинаРоссияОбществоВладимир ПутинДмитрий ПесковТатьяна МоскальковаВооруженные силы Украины
 
 
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