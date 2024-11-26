https://ria.ru/20241126/vozvraschenie-1985698362.html

МККК готов участвовать в возвращении жителей Курской области с Украины

МККК готов участвовать в возвращении жителей Курской области с Украины - РИА Новости, 26.11.2024

МККК готов участвовать в возвращении жителей Курской области с Украины

Международный комитет Красного Креста (МККК) готов участвовать в возвращении жителей Курской области с Украины, если Москва и Киев достигнут соглашения о новой... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T05:49

2024-11-26T05:49

2024-11-26T05:51

курская область

международный комитет красного креста (мккк)

украина

россия

общество

владимир путин

дмитрий песков

татьяна москалькова

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) готов участвовать в возвращении жителей Курской области с Украины, если Москва и Киев достигнут соглашения о новой репатриации, заявили РИА Новости в российском офисе организации."МККК готов оказать поддержку властям в качестве нейтрального посредника, если между сторонами будет достигнуто соглашение о новой репатриации", - сообщили в офисе МККК.Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия делает все возможное для возвращения россиян с Украины, такие переговоры продолжаются по определенным каналам.В прошлую пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о возвращении в РФ с Украины 46 жителей Курской области, которые в августе были вывезены украинскими вооруженными формированиями после нападения на регион. В субботу их привезли в Курск.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241116/krest-1984113945.html

https://ria.ru/20241125/skvortsova-1985589291.html

курская область

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, международный комитет красного креста (мккк), украина, россия, общество, владимир путин, дмитрий песков, татьяна москалькова, вооруженные силы украины