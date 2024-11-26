Володин объяснил создание "Орешника"
Володин назвал создание "Орешника" итогом нагнетания обстановки
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Создание российской ракетной системы средней дальности "Орешника" – это итог нагнетания обстановки со стороны США и Запада, президент РФ Владимир Путин принял ответственное решение, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Думаю, что мы с вами, учитывая выступление всех политических фракций на тему применения нового оружия средней и меньшей дальности, единого во мнении, его использование было необходимым. Это итог шагов на нагнетание и гонки вооружения, и напряжения со стороны руководства Соединенных Штатов Америки и глав ряда европейских государств", - сказал он на пленарном заседании.
Володин также поблагодарил конструкторов и инженеров, которые создали такое оружие.
"Президент Владимир Владимирович Путин принял очень ответственное решение. Мы его долго ждали и говорили о необходимости ответа на те варварские шаги, на заступы, которые связаны были с уже угрозой безопасности нашей страны, когда ракеты США, ракеты, поставляемые государствами европейских стран, стали взрывать наши города мирные, наносить удары по нашей инфраструктуре, и это недопустимо", - добавил председатель ГД.
По мнению Володина, именно европейские главы государств втягивают мир в войну, втягивают его в новую гонку напряженности.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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