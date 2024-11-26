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Володин объяснил создание "Орешника" - РИА Новости, 26.11.2024
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14:17 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/volodin-1985790334.html
Володин объяснил создание "Орешника"
Володин объяснил создание "Орешника" - РИА Новости, 26.11.2024
Володин объяснил создание "Орешника"
Создание российской ракетной системы средней дальности "Орешника" – это итог нагнетания обстановки со стороны США и Запада, президент РФ Владимир Путин принял... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:17
2024-11-26T14:17
россия
сша
украина
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Создание российской ракетной системы средней дальности "Орешника" – это итог нагнетания обстановки со стороны США и Запада, президент РФ Владимир Путин принял ответственное решение, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Думаю, что мы с вами, учитывая выступление всех политических фракций на тему применения нового оружия средней и меньшей дальности, единого во мнении, его использование было необходимым. Это итог шагов на нагнетание и гонки вооружения, и напряжения со стороны руководства Соединенных Штатов Америки и глав ряда европейских государств", - сказал он на пленарном заседании. Володин также поблагодарил конструкторов и инженеров, которые создали такое оружие. "Президент Владимир Владимирович Путин принял очень ответственное решение. Мы его долго ждали и говорили о необходимости ответа на те варварские шаги, на заступы, которые связаны были с уже угрозой безопасности нашей страны, когда ракеты США, ракеты, поставляемые государствами европейских стран, стали взрывать наши города мирные, наносить удары по нашей инфраструктуре, и это недопустимо", - добавил председатель ГД. По мнению Володина, именно европейские главы государств втягивают мир в войну, втягивают его в новую гонку напряженности. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985108275.html
https://ria.ru/20241125/putin--1985668211.html
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россия, сша, украина, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, первый запуск ракеты "орешник"
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Первый запуск ракеты "Орешник"
Володин объяснил создание "Орешника"

Володин назвал создание "Орешника" итогом нагнетания обстановки

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Создание российской ракетной системы средней дальности "Орешника" – это итог нагнетания обстановки со стороны США и Запада, президент РФ Владимир Путин принял ответственное решение, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Думаю, что мы с вами, учитывая выступление всех политических фракций на тему применения нового оружия средней и меньшей дальности, единого во мнении, его использование было необходимым. Это итог шагов на нагнетание и гонки вооружения, и напряжения со стороны руководства Соединенных Штатов Америки и глав ряда европейских государств", - сказал он на пленарном заседании.
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Володин также поблагодарил конструкторов и инженеров, которые создали такое оружие.
"Президент Владимир Владимирович Путин принял очень ответственное решение. Мы его долго ждали и говорили о необходимости ответа на те варварские шаги, на заступы, которые связаны были с уже угрозой безопасности нашей страны, когда ракеты США, ракеты, поставляемые государствами европейских стран, стали взрывать наши города мирные, наносить удары по нашей инфраструктуре, и это недопустимо", - добавил председатель ГД.
По мнению Володина, именно европейские главы государств втягивают мир в войну, втягивают его в новую гонку напряженности.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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