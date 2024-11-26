https://ria.ru/20241126/volodin-1985790334.html

Володин объяснил создание "Орешника"

Володин объяснил создание "Орешника" - РИА Новости, 26.11.2024

Володин объяснил создание "Орешника"

Создание российской ракетной системы средней дальности "Орешника" – это итог нагнетания обстановки со стороны США и Запада, президент РФ Владимир Путин принял... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T14:17

2024-11-26T14:17

2024-11-26T14:17

россия

сша

украина

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Создание российской ракетной системы средней дальности "Орешника" – это итог нагнетания обстановки со стороны США и Запада, президент РФ Владимир Путин принял ответственное решение, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Думаю, что мы с вами, учитывая выступление всех политических фракций на тему применения нового оружия средней и меньшей дальности, единого во мнении, его использование было необходимым. Это итог шагов на нагнетание и гонки вооружения, и напряжения со стороны руководства Соединенных Штатов Америки и глав ряда европейских государств", - сказал он на пленарном заседании. Володин также поблагодарил конструкторов и инженеров, которые создали такое оружие. "Президент Владимир Владимирович Путин принял очень ответственное решение. Мы его долго ждали и говорили о необходимости ответа на те варварские шаги, на заступы, которые связаны были с уже угрозой безопасности нашей страны, когда ракеты США, ракеты, поставляемые государствами европейских стран, стали взрывать наши города мирные, наносить удары по нашей инфраструктуре, и это недопустимо", - добавил председатель ГД. По мнению Володина, именно европейские главы государств втягивают мир в войну, втягивают его в новую гонку напряженности. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985108275.html

https://ria.ru/20241125/putin--1985668211.html

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россия, сша, украина, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, первый запуск ракеты "орешник"