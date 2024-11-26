Россия не видит риска расширения сфер влияния НАТО, заявили в МИД
Стерник заявил, что Россия не видит риска расширения сфер влияния НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия не видит риска расширения сфер влияния НАТО на свое ближайшее окружение, но это не отменяет попыток Запада вернуть свое военное или разведывательное присутствие в регион Центральной Азии, заявил директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.
"Надо сказать, что между Россией и большинством стран Центральной Азии существуют отношения союзнического характера. Это не пустой звук: между нами есть ряд заключенных договоров и соглашений, предусматривающих взаимную поддержку, а главное, … обязательство не предпринимать каких-либо шагов, которые могут быть направлены против интересов безопасности друг друга", - сказал он в интервью RTVi.
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"И с этой точки зрения мы убеждены, что рисков расширения сфер влияния НАТО на ближайшее окружение России нет, хотя это не отменяет попыток наших противников в той или иной форме вернуть свое военное или разведывательное присутствие в регион Центральной Азии, за этим мы, конечно, внимательно следим", - подчеркнул он.
По словам Стерника, российские партнеры не хуже россиян понимают, какими рисками чревато подобное проникновение, поскольку стратегическая установка Запада на переформатирование политических режимов на постсоветском пространстве никуда не ушла.
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