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Россия не видит риска расширения сфер влияния НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 26.11.2024
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18:57 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/vliyanie-1985866153.html
Россия не видит риска расширения сфер влияния НАТО, заявили в МИД
Россия не видит риска расширения сфер влияния НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 26.11.2024
Россия не видит риска расширения сфер влияния НАТО, заявили в МИД
Россия не видит риска расширения сфер влияния НАТО на свое ближайшее окружение, но это не отменяет попыток Запада вернуть свое военное или разведывательное... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T18:57
2024-11-26T18:57
россия
центральная азия
александр стерник
нато
снг
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия не видит риска расширения сфер влияния НАТО на свое ближайшее окружение, но это не отменяет попыток Запада вернуть свое военное или разведывательное присутствие в регион Центральной Азии, заявил директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник. "Надо сказать, что между Россией и большинством стран Центральной Азии существуют отношения союзнического характера. Это не пустой звук: между нами есть ряд заключенных договоров и соглашений, предусматривающих взаимную поддержку, а главное, … обязательство не предпринимать каких-либо шагов, которые могут быть направлены против интересов безопасности друг друга", - сказал он в интервью RTVi. "И с этой точки зрения мы убеждены, что рисков расширения сфер влияния НАТО на ближайшее окружение России нет, хотя это не отменяет попыток наших противников в той или иной форме вернуть свое военное или разведывательное присутствие в регион Центральной Азии, за этим мы, конечно, внимательно следим", - подчеркнул он. По словам Стерника, российские партнеры не хуже россиян понимают, какими рисками чревато подобное проникновение, поскольку стратегическая установка Запада на переформатирование политических режимов на постсоветском пространстве никуда не ушла.
https://ria.ru/20241126/ssha-1985814832.html
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россия, центральная азия, александр стерник, нато, снг, в мире
Россия, Центральная Азия, Александр Стерник, НАТО, СНГ, В мире
Россия не видит риска расширения сфер влияния НАТО, заявили в МИД

Стерник заявил, что Россия не видит риска расширения сфер влияния НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия не видит риска расширения сфер влияния НАТО на свое ближайшее окружение, но это не отменяет попыток Запада вернуть свое военное или разведывательное присутствие в регион Центральной Азии, заявил директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.
"Надо сказать, что между Россией и большинством стран Центральной Азии существуют отношения союзнического характера. Это не пустой звук: между нами есть ряд заключенных договоров и соглашений, предусматривающих взаимную поддержку, а главное, … обязательство не предпринимать каких-либо шагов, которые могут быть направлены против интересов безопасности друг друга", - сказал он в интервью RTVi.
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"И с этой точки зрения мы убеждены, что рисков расширения сфер влияния НАТО на ближайшее окружение России нет, хотя это не отменяет попыток наших противников в той или иной форме вернуть свое военное или разведывательное присутствие в регион Центральной Азии, за этим мы, конечно, внимательно следим", - подчеркнул он.
По словам Стерника, российские партнеры не хуже россиян понимают, какими рисками чревато подобное проникновение, поскольку стратегическая установка Запада на переформатирование политических режимов на постсоветском пространстве никуда не ушла.
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