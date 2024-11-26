Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке штормовой ветер повалил деревья - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:38 26.11.2024 (обновлено: 05:42 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/vladivostok-1985697540.html
Во Владивостоке штормовой ветер повалил деревья
Во Владивостоке штормовой ветер повалил деревья - РИА Новости, 26.11.2024
Во Владивостоке штормовой ветер повалил деревья
Штормовой ветер во Владивостоке повалил деревья, на одной из улиц повреждены пять автомобилей, в центре города на дорогу упала опора освещения. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T05:38
2024-11-26T05:42
происшествия
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585855961_0:242:3074:1971_1920x0_80_0_0_fda22230ee1ae143dfba8d91b02253e7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – РИА Новости. Штормовой ветер во Владивостоке повалил деревья, на одной из улиц повреждены пять автомобилей, в центре города на дорогу упала опора освещения. В Приморье действует штормовое предупреждение из-за активного циклона. Во вторник утром во Владивостоке поднялся штормовой ветер. В соцсетях местные жители сообщают о том, что на отдельных домах срывает обшивку. В разных районах повалило деревья, на улице Пологой одно из них придавило автомобили на парковке. В центре города упавшая с крыши доска разбила лобовое стекло движущегося внедорожника. "На перекрестке улицы Пограничной и Светланской в районе гостиницы "Версаль" от сильного ветра на дорогу упала опора освещения. Информация передана в соответствующие инстанции для освобождения проезжей части. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты и объезжать участок, движение сильно затруднено", - сообщает городской Центр организации дорожного движения. В мэрии Владивостока РИА Новости уточнили, что упавшее на улице Пологой дерево повредило пять автомобилей. "По городу идет ликвидация последствий ветра, упавшие деревья распиливаются, общее их количество уточняется", - сказал собеседник агентства. Пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе сообщила РИА Новости, что скорость ветра во Владивостоке сейчас 17 метров в секунду, порывы достигают штормовых значений - 26 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, 26-27 ноября во Владивостоке и на большей части территории края ожидаются сильные и очень сильные осадки смешанного характера (дождь, мокрый снег, снег), а также гололедные явления, налипание мокрого снега. Кроме того, в столице Приморья и на отдельных участках побережья ожидается усиление ветра до 27-32 метров в секунду.
https://ria.ru/20241105/veter-1981973165.html
https://ria.ru/20241104/krasnodar-1981832556.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585855961_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1567723208fefe62c9642fbe34e14633.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке штормовой ветер повалил деревья

Во Владивостоке ветер повалил деревья и опору освещения, повреждены машины

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкВид на город Владивосток
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
Вид на город Владивосток. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – РИА Новости. Штормовой ветер во Владивостоке повалил деревья, на одной из улиц повреждены пять автомобилей, в центре города на дорогу упала опора освещения.
В Приморье действует штормовое предупреждение из-за активного циклона. Во вторник утром во Владивостоке поднялся штормовой ветер. В соцсетях местные жители сообщают о том, что на отдельных домах срывает обшивку. В разных районах повалило деревья, на улице Пологой одно из них придавило автомобили на парковке. В центре города упавшая с крыши доска разбила лобовое стекло движущегося внедорожника.
Шквалистый ветер и ливень - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
В Махачкале ветер сорвал часть крыши у школы
5 ноября, 16:37
"На перекрестке улицы Пограничной и Светланской в районе гостиницы "Версаль" от сильного ветра на дорогу упала опора освещения. Информация передана в соответствующие инстанции для освобождения проезжей части. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты и объезжать участок, движение сильно затруднено", - сообщает городской Центр организации дорожного движения.
В мэрии Владивостока РИА Новости уточнили, что упавшее на улице Пологой дерево повредило пять автомобилей.
"По городу идет ликвидация последствий ветра, упавшие деревья распиливаются, общее их количество уточняется", - сказал собеседник агентства.
Пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе сообщила РИА Новости, что скорость ветра во Владивостоке сейчас 17 метров в секунду, порывы достигают штормовых значений - 26 метров в секунду.
По прогнозам синоптиков, 26-27 ноября во Владивостоке и на большей части территории края ожидаются сильные и очень сильные осадки смешанного характера (дождь, мокрый снег, снег), а также гололедные явления, налипание мокрого снега. Кроме того, в столице Приморья и на отдельных участках побережья ожидается усиление ветра до 27-32 метров в секунду.
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
В Краснодаре сильный ветер повалил 13 деревьев
4 ноября, 20:29
 
ПроисшествияВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала