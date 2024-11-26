https://ria.ru/20241126/vladivostok-1985697540.html
Во Владивостоке штормовой ветер повалил деревья
Во Владивостоке штормовой ветер повалил деревья - РИА Новости, 26.11.2024
Во Владивостоке штормовой ветер повалил деревья
Штормовой ветер во Владивостоке повалил деревья, на одной из улиц повреждены пять автомобилей, в центре города на дорогу упала опора освещения. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T05:38
2024-11-26T05:38
2024-11-26T05:42
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – РИА Новости. Штормовой ветер во Владивостоке повалил деревья, на одной из улиц повреждены пять автомобилей, в центре города на дорогу упала опора освещения. В Приморье действует штормовое предупреждение из-за активного циклона. Во вторник утром во Владивостоке поднялся штормовой ветер. В соцсетях местные жители сообщают о том, что на отдельных домах срывает обшивку. В разных районах повалило деревья, на улице Пологой одно из них придавило автомобили на парковке. В центре города упавшая с крыши доска разбила лобовое стекло движущегося внедорожника. "На перекрестке улицы Пограничной и Светланской в районе гостиницы "Версаль" от сильного ветра на дорогу упала опора освещения. Информация передана в соответствующие инстанции для освобождения проезжей части. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты и объезжать участок, движение сильно затруднено", - сообщает городской Центр организации дорожного движения. В мэрии Владивостока РИА Новости уточнили, что упавшее на улице Пологой дерево повредило пять автомобилей. "По городу идет ликвидация последствий ветра, упавшие деревья распиливаются, общее их количество уточняется", - сказал собеседник агентства. Пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе сообщила РИА Новости, что скорость ветра во Владивостоке сейчас 17 метров в секунду, порывы достигают штормовых значений - 26 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, 26-27 ноября во Владивостоке и на большей части территории края ожидаются сильные и очень сильные осадки смешанного характера (дождь, мокрый снег, снег), а также гололедные явления, налипание мокрого снега. Кроме того, в столице Приморья и на отдельных участках побережья ожидается усиление ветра до 27-32 метров в секунду.
https://ria.ru/20241105/veter-1981973165.html
https://ria.ru/20241104/krasnodar-1981832556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке штормовой ветер повалил деревья
Во Владивостоке ветер повалил деревья и опору освещения, повреждены машины
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – РИА Новости. Штормовой ветер во Владивостоке повалил деревья, на одной из улиц повреждены пять автомобилей, в центре города на дорогу упала опора освещения.
В Приморье действует штормовое предупреждение из-за активного циклона. Во вторник утром во Владивостоке поднялся штормовой ветер. В соцсетях местные жители сообщают о том, что на отдельных домах срывает обшивку. В разных районах повалило деревья, на улице Пологой одно из них придавило автомобили на парковке. В центре города упавшая с крыши доска разбила лобовое стекло движущегося внедорожника.
"На перекрестке улицы Пограничной и Светланской в районе гостиницы "Версаль" от сильного ветра на дорогу упала опора освещения. Информация передана в соответствующие инстанции для освобождения проезжей части. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты и объезжать участок, движение сильно затруднено", - сообщает городской Центр организации дорожного движения.
В мэрии Владивостока РИА Новости уточнили, что упавшее на улице Пологой дерево повредило пять автомобилей.
"По городу идет ликвидация последствий ветра, упавшие деревья распиливаются, общее их количество уточняется", - сказал собеседник агентства.
Пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе сообщила РИА Новости, что скорость ветра во Владивостоке
сейчас 17 метров в секунду, порывы достигают штормовых значений - 26 метров в секунду.
По прогнозам синоптиков, 26-27 ноября во Владивостоке и на большей части территории края ожидаются сильные и очень сильные осадки смешанного характера (дождь, мокрый снег, снег), а также гололедные явления, налипание мокрого снега. Кроме того, в столице Приморья и на отдельных участках побережья ожидается усиление ветра до 27-32 метров в секунду.