https://ria.ru/20241126/vladivostok-1985697540.html

Во Владивостоке штормовой ветер повалил деревья

Во Владивостоке штормовой ветер повалил деревья - РИА Новости, 26.11.2024

Во Владивостоке штормовой ветер повалил деревья

Штормовой ветер во Владивостоке повалил деревья, на одной из улиц повреждены пять автомобилей, в центре города на дорогу упала опора освещения. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T05:38

2024-11-26T05:38

2024-11-26T05:42

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – РИА Новости. Штормовой ветер во Владивостоке повалил деревья, на одной из улиц повреждены пять автомобилей, в центре города на дорогу упала опора освещения. В Приморье действует штормовое предупреждение из-за активного циклона. Во вторник утром во Владивостоке поднялся штормовой ветер. В соцсетях местные жители сообщают о том, что на отдельных домах срывает обшивку. В разных районах повалило деревья, на улице Пологой одно из них придавило автомобили на парковке. В центре города упавшая с крыши доска разбила лобовое стекло движущегося внедорожника. "На перекрестке улицы Пограничной и Светланской в районе гостиницы "Версаль" от сильного ветра на дорогу упала опора освещения. Информация передана в соответствующие инстанции для освобождения проезжей части. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты и объезжать участок, движение сильно затруднено", - сообщает городской Центр организации дорожного движения. В мэрии Владивостока РИА Новости уточнили, что упавшее на улице Пологой дерево повредило пять автомобилей. "По городу идет ликвидация последствий ветра, упавшие деревья распиливаются, общее их количество уточняется", - сказал собеседник агентства. Пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе сообщила РИА Новости, что скорость ветра во Владивостоке сейчас 17 метров в секунду, порывы достигают штормовых значений - 26 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, 26-27 ноября во Владивостоке и на большей части территории края ожидаются сильные и очень сильные осадки смешанного характера (дождь, мокрый снег, снег), а также гололедные явления, налипание мокрого снега. Кроме того, в столице Приморья и на отдельных участках побережья ожидается усиление ветра до 27-32 метров в секунду.

https://ria.ru/20241105/veter-1981973165.html

https://ria.ru/20241104/krasnodar-1981832556.html

владивосток

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток