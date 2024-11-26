https://ria.ru/20241126/vladimirov-1985844224.html

Владимиров поучаствовал в заседании Совета глав субъектов РФ по линии МИД

Владимиров поучаствовал в заседании Совета глав субъектов РФ по линии МИД - РИА Новости, 26.11.2024

Владимиров поучаствовал в заседании Совета глав субъектов РФ по линии МИД

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в 43-м заседании Совета глав субъектов России при министерстве иностранных дел РФ под... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T17:22

2024-11-26T17:22

2024-11-26T17:22

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ставропольский край

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в 43-м заседании Совета глав субъектов России при министерстве иностранных дел РФ под председательством министра Сергея Лаврова, сообщает пресс-служба регионального правительства. Темой заседания стала "Аграрная дипломатия по линии регионов". "После закрытия экспортных рынков недружественных нам стран в 2022 году у нас были некоторые опасения относительно экспорта, однако он, наоборот, вырос – только в этом году мы ожидаем его рост на 17%. Сегодня со Ставропольем работают большинство африканских стран. Значительно вырос экспорт в страны Ближнего Востока. Одними из основных наших партнеров стали Китай и Индия. Охотно берут сельскохозяйственную продукцию государства Южной Америки, и что особенно ценно, продукцию переработки. В этом году мы ожидаем, что увеличим объемы экспорта именно продукции переработки еще на 17,5%", - цитирует пресс-служба Владимирова. Он напомнил, что президент России поставил задачу увеличить объемы экспорта к 2030 году в полтора раза. "И мы работаем над ее исполнением, в том числе за счет новых рынков. В 2024 году с нашими сельхозтоваропроизводителями заключены 23 новых контракта на поставку продукции в 21 страну. Работу эту продолжим, развивая одновременно производственные возможности нашего АПК", – сказал глава региона. В текущем году для налаживания дипломатических связей, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм власти Ставрополья провели 11 встреч с послами иностранных государств – Мексики, Беларуси, Гвинейской Республики, Объединенной Республики Танзания, Республики Уганда, Катара, Сирийской Арабской Республики, Палестины, Мозамбика, Кении и Индии. Кроме того, с начала года предприятия-экспортеры пищевой и перерабатывающей промышленности Ставрополья заключили 23 новых контракта на поставку продукции в 21 страну. Основными странами-импортерами пищевой и перерабатывающей продукции из Ставропольского края являются страны СНГ, Китай, Грузия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты.

https://ria.ru/20241118/veterany-1984435431.html

https://ria.ru/20241115/vladimirov-1983989354.html

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россия, ставропольский край, китай, владимир владимиров, сергей лавров, снг