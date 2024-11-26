https://ria.ru/20241126/vinogradniki-1985810547.html

Площадь виноградников увеличили в Ростовской области

Площадь виноградников увеличили в Ростовской области - РИА Новости, 26.11.2024

Площадь виноградников увеличили в Ростовской области

Аграрии Ростовской области в текущем году уже заложили 104 гектара виноградников, что на 85,7% больше, чем годом ранее, сообщает правительство региона по итогам РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T15:41

2024-11-26T15:41

2024-11-26T15:41

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя - РИА Новости. Аграрии Ростовской области в текущем году уже заложили 104 гектара виноградников, что на 85,7% больше, чем годом ранее, сообщает правительство региона по итогам совещания о перспективах развития автохтонного виноградарства. По данным минсельхозпрода региона, на сегодняшний день общая площадь виноградных насаждений составляет 1,7 тысячи гектаров, из них плодоносящих порядка 1,5 тысячи гектаров. Согласно региональной программе развития виноградарско-винодельческой отрасли, которая сейчас дорабатывается, до 2030 года в регионе планируется практически удвоить площади плодоносящих виноградников, расширив их до 3 тысяч гектаров. "Уже в этом году весной заложено 104 гектара виноградников, что на 85,7% больше, чем в 2023 году. Помимо весенней закладки 2024 года, сейчас продолжается осенняя. За последние три года заложено 207 гектаров, в том числе 113 гектаров автохтонных", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области - министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского. Он подчеркнул, что приоритетная задача - развивать автохтонное виноделие. На сегодня автохтонные сорта винограда возделываются на площади 510 гектар в Ростовской области. Кроме того, они занимают 42% в закладке виноградников 2024 года. "Сегодня насчитывается 15 донских автохтонных сортов винограда, нашедших подтверждение в официальных источниках... Однако у нас в регионе уже второй год работает экспедиция "Золотые горки в поисках донских автохтонов", которая обнаружила более 50 сортов и предстоит большая работа по их идентификации", - добавил Рачаловский. По его информации, в программе развития виноградарско-винодельческой отрасли, которая вскоре будет принята в регионе, предусмотрено увеличение доли автохтонных сортов винограда с 29% до 40%, увеличение объема производства саженцев с 200 тысяч штук в год до 1 миллиона штук в год. Прорабатывается вопрос создания прививочного комплекса для производства привитых саженцев виноградных растений, преимущественно автохтонных сортов. Президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук напомнил, что указом президента РФ на базе института создан национальный центр генетических ресурсов автохтонных сортов винограда. Его задачами, в том числе, является формирование и пополнение национального каталога особо ценных образцов автохтонных сортов винограда. "В Ростовской области, в институте Потапенко собрана неплохая коллекция. Это вторая жемчужина в ожерелье виноградного пояса России. В 1915 году здесь была создана эта лаборатория еще при Николае Втором, а в 36-м году советская власть создала здесь институт", - отметил он.

https://ria.ru/20241122/forum-1985264094.html

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ростовская область, россия, михаил ковальчук