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Венесуэла и Sputnik подписали соглашение о проектах в сфере коммуникаций - РИА Новости, 26.11.2024
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21:14 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/venesuela-1985883782.html
Венесуэла и Sputnik подписали соглашение о проектах в сфере коммуникаций
Венесуэла и Sputnik подписали соглашение о проектах в сфере коммуникаций - РИА Новости, 26.11.2024
Венесуэла и Sputnik подписали соглашение о проектах в сфере коммуникаций
Правительство Венесуэлы и российское информационное агентство Sputnik подписали соглашение о проектах в сфере коммуникаций, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T21:14
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венесуэла
николас мадуро
новости агентства
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КАРАКАС, 26 ноя — РИА Новости. Правительство Венесуэлы и российское информационное агентство Sputnik подписали соглашение о проектах в сфере коммуникаций, передает корреспондент РИА Новости. Накануне заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня", глава Sputnik Дальнее Зарубежье Ольга Лисогор и начальник Управления по работе со странами Латинской Америки Дарья Юрьева встретились с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в рамках его телевизионной программы "С Мадуро+". Венесуэльский лидер во время встречи приветствовал подписание соглашения. Документ был подписан министром коммуникаций и информации Венесуэлы Фредди Няньесом и Ольгой Лисогор. На церемонии подписания документа также присутствовал посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров и Дарья Юрьева. "Для нас большая радость встречать здесь представителей Sputnik, подписать с вами соглашение и поделиться опытом, чтобы укрепить лучшие СМИ", - сказал на церемонии Няньес. "Странам Глобального Юга нужны (подобные - ред.) соглашения, чтобы построить более сбалансированные средства массовой информации", - добавил он. Во время церемонии Ольга Лисогор подчеркнула, что подписание соглашения является важным событием для агентства Sputnik и для отношений двух стран. "Это соглашение позволит нам начать процесс открытия офиса в Венесуэле и позволит выпускать наши программы на радио Венесуэлы", - уточнила она.
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венесуэла, николас мадуро, новости агентства, россия, sputnik
Венесуэла, Николас Мадуро, Новости агентства, Россия, Sputnik
Венесуэла и Sputnik подписали соглашение о проектах в сфере коммуникаций

Венесуэла и Sputnik подписали соглашение о проектах в сфере коммуникаций

© SputnikНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Sputnik
Николас Мадуро
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КАРАКАС, 26 ноя — РИА Новости. Правительство Венесуэлы и российское информационное агентство Sputnik подписали соглашение о проектах в сфере коммуникаций, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня", глава Sputnik Дальнее Зарубежье Ольга Лисогор и начальник Управления по работе со странами Латинской Америки Дарья Юрьева встретились с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в рамках его телевизионной программы "С Мадуро+". Венесуэльский лидер во время встречи приветствовал подписание соглашения.
Документ был подписан министром коммуникаций и информации Венесуэлы Фредди Няньесом и Ольгой Лисогор. На церемонии подписания документа также присутствовал посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров и Дарья Юрьева. "Для нас большая радость встречать здесь представителей Sputnik, подписать с вами соглашение и поделиться опытом, чтобы укрепить лучшие СМИ", - сказал на церемонии Няньес.
"Странам Глобального Юга нужны (подобные - ред.) соглашения, чтобы построить более сбалансированные средства массовой информации", - добавил он.
Во время церемонии Ольга Лисогор подчеркнула, что подписание соглашения является важным событием для агентства Sputnik и для отношений двух стран.
"Это соглашение позволит нам начать процесс открытия офиса в Венесуэле и позволит выпускать наши программы на радио Венесуэлы", - уточнила она.
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и генеральный директор QNA Ахмад Саид Аль-Румаихи во время церемонии подписания меморандума о сотрудничестве МИА Россия сегодня с катарским информационным агентством QNA - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
МИА "Россия сегодня" подписало соглашение о сотрудничестве с катарским СМИ
16 сентября, 13:34
 
ВенесуэлаНиколас МадуроНовости агентстваРоссияSputnik
 
 
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