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Британия не будет отправлять своих военных на Украину, заявил глава МИД - РИА Новости, 26.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:47 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/velikobritanija-1985765638.html
Британия не будет отправлять своих военных на Украину, заявил глава МИД
Британия не будет отправлять своих военных на Украину, заявил глава МИД - РИА Новости, 26.11.2024
Британия не будет отправлять своих военных на Украину, заявил глава МИД
Великобритания не намерена отправлять своих военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине, заявил глава МИД Дэвид Лэмми. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:47
2024-11-26T12:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
россия
эммануэль макрон
дональд трамп
кир стармер
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РИМ, 26 ноя – РИА Новости. Великобритания не намерена отправлять своих военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине, заявил глава МИД Дэвид Лэмми. "Мы подготовили десятки тысяч украинских солдат по ту сторону Ла-Манша и будем продолжать это делать. Но мы не будем отправлять британских солдат на Украину. Наша позиция всегда была очень четкой по этому поводу", - заявил он в интервью итальянской газете Repubblica. Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину, сообщило в понедельник издание Monde. По его сообщению, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить". По информации издания, это обсуждалось в ходе визита премьера Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. "Повторяю, никаких британских войск "на земле". Но мы продолжим поддерживать украинцев на военном и учебном уровне", - сказал Лэмми, отвечая на комментарий о направлении частных наемников на Украину. Президент Франции в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам. В Кремле заявили, что обратили внимание на слова Макрона об обсуждении в Европе темы отправки военных на Украину, позиция президента Франции относительно нанесения России "стратегического поражения" тоже хорошо известна. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целый ряд стран - участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979255807.html
https://ria.ru/20241102/dnr-1981458639.html
https://ria.ru/20240327/britantsy-1936150417.html
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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, дональд трамп, кир стармер, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Кир Стармер, НАТО
Британия не будет отправлять своих военных на Украину, заявил глава МИД

Глава МИД Лэмми заявил, что Британия не будет отправлять военных на Украину

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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РИМ, 26 ноя – РИА Новости. Великобритания не намерена отправлять своих военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине, заявил глава МИД Дэвид Лэмми.
"Мы подготовили десятки тысяч украинских солдат по ту сторону Ла-Манша и будем продолжать это делать. Но мы не будем отправлять британских солдат на Украину. Наша позиция всегда была очень четкой по этому поводу", - заявил он в интервью итальянской газете Repubblica.
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Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину, сообщило в понедельник издание Monde. По его сообщению, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить". По информации издания, это обсуждалось в ходе визита премьера Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Повторяю, никаких британских войск "на земле". Но мы продолжим поддерживать украинцев на военном и учебном уровне", - сказал Лэмми, отвечая на комментарий о направлении частных наемников на Украину.
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Президент Франции в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам.
В Кремле заявили, что обратили внимание на слова Макрона об обсуждении в Европе темы отправки военных на Украину, позиция президента Франции относительно нанесения России "стратегического поражения" тоже хорошо известна. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целый ряд стран - участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронДональд ТрампКир СтармерНАТО
 
 
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