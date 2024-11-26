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В Раде предложили отправить министра обороны Украины в отставку
В Раде предложили отправить министра обороны Украины в отставку - РИА Новости, 26.11.2024
В Раде предложили отправить министра обороны Украины в отставку
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) зарегистрировал проект постановления об увольнении... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T20:22
2024-11-26T20:22
2024-11-26T20:22
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) зарегистрировал проект постановления об увольнении министра обороны страны Рустема Умерова, соответствующий документ появился на сайте украинского парламента во вторник. "Проект постановления об увольнении министра обороны Украины Умерова Рустема Энверовича", - говорится в документе. Пояснительной записки к проекту постановления нет, однако указано, что он принят на рассмотрение руководством украинского парламента. "После увольнения должны быть уголовные дела. И желательно большой тюремный срок. Надеюсь, коллеги поддержат, и мы освободимся от этого "потужника" ("потужний" – в переводе с украинского "мощный") как можно скорее", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Ранее Гончаренко неоднократно призывал уйти в отставку военное руководство Украины, в том числе Умерова. В качестве причин он называет поставки бракованных мин ВСУ, отсутствие должного количества боеприпасов на фронте, плачевное положение дел украинских войск при обороне населенных пунктов. Во вторник украинское минобороны сообщило, что Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Как ранее сообщал телеканал ТСН, украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром".*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241022/zelenskiy-1979345169.html
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В мире, Украина, Россия, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Укроборонпром, Специальная военная операция на Украине
В Раде предложили отправить министра обороны Украины в отставку
Депутат Рады Гончаренко предложил отправить главу МО Украины Умерова в отставку