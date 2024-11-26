https://ria.ru/20241126/ushakov-1985817407.html

Ушаков оценил возможного кандидата на пост посла в США

Ушаков оценил возможного кандидата на пост посла в США - РИА Новости, 26.11.2024

Ушаков оценил возможного кандидата на пост посла в США

Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает директора департамента Северной Америки МИД РФ Александра Дарчиева, которого СМИ называли вероятным кандидатом на... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:09

2024-11-26T16:09

2024-11-26T16:09

россия

сша

вашингтон (штат)

александр дарчиев

юрий ушаков

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает директора департамента Северной Америки МИД РФ Александра Дарчиева, которого СМИ называли вероятным кандидатом на пост посла России в Вашингтоне, квалифицированным и толковым специалистом. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что наиболее вероятный кандидат на пост посла РФ в США - директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев. В МИД РФ, комментируя публикацию газеты, отметили, что в Москве давно определились с кандидатурой нового посла РФ в США, но не комментируют процесс "в связи с наличием законодательных ограничений". "Что касается фамилии, которую вы упомянули (Александр Дарчиев - ред.), я с этим человеком очень плотно сотрудничал, работая в Вашингтоне, мы общались с советником. Но вы видели, что было написано в "Коммерсанте", затем его пригласили на должность советника-посланника. Очень квалифицированный и толковый специалист, прекрасно разбирающийся в американских делах", - сказал Ушаков журналистам. Ушаков в 1998-2008 годах был послом России в США. Согласно биографии Дарчиева, он работал в Вашингтоне в качестве советника в период с 1997 по 2002 годы, и позже на должности советника-посланника посольства РФ в США с 2005 по 2010 годы. -0-

https://ria.ru/20241124/posol-1985462032.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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россия, сша, вашингтон (штат), александр дарчиев, юрий ушаков