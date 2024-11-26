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Свердловские депутаты одобрили вычет в рамках "Уральской инженерной школы" - РИА Новости, 26.11.2024
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
11:51 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/ural-1985741292.html
Свердловские депутаты одобрили вычет в рамках "Уральской инженерной школы"
Свердловские депутаты одобрили вычет в рамках "Уральской инженерной школы" - РИА Новости, 26.11.2024
Свердловские депутаты одобрили вычет в рамках "Уральской инженерной школы"
Проект закона о налоговом вычете для предприятий участников "Уральская инженерная школа" одобрили члены комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:51
2024-11-26T11:51
свердловская область
свердловская область
людмила бабушкина
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Проект закона о налоговом вычете для предприятий участников "Уральская инженерная школа" одобрили члены комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного Собрания Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального парламента. Законопроект предусматривает предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организациям, оказывающим безвозмездную материальную помощь образовательным организациям – участникам проекта "Уральская инженерная школа". Срок действия нормы распространится на 2025 и 2026 годы. Законопроект направлен на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и развитие профориентации, говорится в сообщении. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина ранее отмечала, что программа "Уральская инженерная школа", запущенная в 2014 году, стала уникальным инструментом для формирования кадрового потенциала региона. Она нацелена на создание в Свердловской области условий для подготовки рабочих и инженерных кадров в соответствии с текущими и перспективными потребностями экономики региона. Программа предусматривает инженерную подготовку на протяжении всего образовательного цикла – от детского сада до колледжа или вуза. Ранее областные депутаты приняли закон, устанавливающий инвестиционный налоговый вычет для предприятий-участников проекта "Профессионалитет", напомнили в пресс-службе.
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свердловская область, людмила бабушкина
Свердловская область , Свердловская область, Людмила Бабушкина
Свердловские депутаты одобрили вычет в рамках "Уральской инженерной школы"

Свердловские депутаты одобрили закон о вычете для "Уральской инженерной школы"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЕкатеринбург
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Проект закона о налоговом вычете для предприятий участников "Уральская инженерная школа" одобрили члены комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного Собрания Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Законопроект предусматривает предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организациям, оказывающим безвозмездную материальную помощь образовательным организациям – участникам проекта "Уральская инженерная школа". Срок действия нормы распространится на 2025 и 2026 годы. Законопроект направлен на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и развитие профориентации, говорится в сообщении.
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина ранее отмечала, что программа "Уральская инженерная школа", запущенная в 2014 году, стала уникальным инструментом для формирования кадрового потенциала региона. Она нацелена на создание в Свердловской области условий для подготовки рабочих и инженерных кадров в соответствии с текущими и перспективными потребностями экономики региона. Программа предусматривает инженерную подготовку на протяжении всего образовательного цикла – от детского сада до колледжа или вуза.
Ранее областные депутаты приняли закон, устанавливающий инвестиционный налоговый вычет для предприятий-участников проекта "Профессионалитет", напомнили в пресс-службе.
 
Свердловская областьСвердловская областьЛюдмила Бабушкина
 
 
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