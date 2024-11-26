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Свердловские депутаты одобрили вычет в рамках "Уральской инженерной школы"

Свердловские депутаты одобрили вычет в рамках "Уральской инженерной школы" - РИА Новости, 26.11.2024

Свердловские депутаты одобрили вычет в рамках "Уральской инженерной школы"

Проект закона о налоговом вычете для предприятий участников "Уральская инженерная школа" одобрили члены комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T11:51

2024-11-26T11:51

2024-11-26T11:51

свердловская область

свердловская область

людмила бабушкина

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Проект закона о налоговом вычете для предприятий участников "Уральская инженерная школа" одобрили члены комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного Собрания Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального парламента. Законопроект предусматривает предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организациям, оказывающим безвозмездную материальную помощь образовательным организациям – участникам проекта "Уральская инженерная школа". Срок действия нормы распространится на 2025 и 2026 годы. Законопроект направлен на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и развитие профориентации, говорится в сообщении. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина ранее отмечала, что программа "Уральская инженерная школа", запущенная в 2014 году, стала уникальным инструментом для формирования кадрового потенциала региона. Она нацелена на создание в Свердловской области условий для подготовки рабочих и инженерных кадров в соответствии с текущими и перспективными потребностями экономики региона. Программа предусматривает инженерную подготовку на протяжении всего образовательного цикла – от детского сада до колледжа или вуза. Ранее областные депутаты приняли закон, устанавливающий инвестиционный налоговый вычет для предприятий-участников проекта "Профессионалитет", напомнили в пресс-службе.

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

свердловская область, людмила бабушкина