Свердловские депутаты одобрили вычет в рамках "Уральской инженерной школы"
Свердловские депутаты одобрили закон о вычете для "Уральской инженерной школы"
Екатеринбург. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Проект закона о налоговом вычете для предприятий участников "Уральская инженерная школа" одобрили члены комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного Собрания Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Законопроект предусматривает предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организациям, оказывающим безвозмездную материальную помощь образовательным организациям – участникам проекта "Уральская инженерная школа". Срок действия нормы распространится на 2025 и 2026 годы. Законопроект направлен на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и развитие профориентации, говорится в сообщении.
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина ранее отмечала, что программа "Уральская инженерная школа", запущенная в 2014 году, стала уникальным инструментом для формирования кадрового потенциала региона. Она нацелена на создание в Свердловской области условий для подготовки рабочих и инженерных кадров в соответствии с текущими и перспективными потребностями экономики региона. Программа предусматривает инженерную подготовку на протяжении всего образовательного цикла – от детского сада до колледжа или вуза.
Ранее областные депутаты приняли закон, устанавливающий инвестиционный налоговый вычет для предприятий-участников проекта "Профессионалитет", напомнили в пресс-службе.