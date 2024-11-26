На Украине экс-настоятеля Херсонской епархии УПЦ осудили за госизмену
На Украине экс-настоятеля Херсонской епархии УПЦ Алексея осудили за госизмену
© Фото : СБУНашивка СБУ
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Суд на Украине заочно приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего настоятеля собора Херсонской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Алексея за госизмену и поддержку решения о вхождении в состав РФ Херсонской области, сообщает во вторник Служба безопасности Украины (СБУ).
"По материалам службы безопасности 15 лет тюрьмы за госизмену заочно получил экс-настоятель собора Херсонской епархии УПЦ Алексей. Во время богослужений архимандрит благословлял проведение референдума РФ по присоединению Херсонской области в состав России", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
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По данным СБУ, бывший настоятель на данный момент якобы находится в Крыму. Ему вменяются статьи "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения", "Пособничество государству-агрессору".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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