https://ria.ru/20241126/ukraina-1985808882.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.11.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:38
2024-11-26T15:38
2024-11-26T15:38
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена в 15.26 мск. Ранее тревога прозвучала в Сумской, Харьковской, Одесской областях, там она продолжает действовать. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черкасской, Николаевской и еще 2 областях Украины объявили воздушную тревогу