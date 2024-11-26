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Опрос показал, сколько американцев хотят прекратить военную помощь Украине - РИА Новости, 26.11.2024
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14:01 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/ukraina-1985786705.html
Опрос показал, сколько американцев хотят прекратить военную помощь Украине
Опрос показал, сколько американцев хотят прекратить военную помощь Украине - РИА Новости, 26.11.2024
Опрос показал, сколько американцев хотят прекратить военную помощь Украине
Более половины жителей США считают, что власти страны должны прекратить поставлять вооружения и военную помощь Украине, свидетельствуют результаты опроса,... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:01
2024-11-26T14:01
в мире
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Более половины жителей США считают, что власти страны должны прекратить поставлять вооружения и военную помощь Украине, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CBS News совместно с исследовательской организацией YouGov. На вопрос о том, следует ли США поставлять оружие и военную помощь Киеву, 51% респондентов ответили, "не следует". При этом за продолжение поставок на Украину высказались 49% опрошенных. Кроме того, 69% респондентов полагают, что сокращение помощи Украине должно стать одним из приоритетов переходной команды победившего на президентских выборах Дональда Трампа. При этом 31% опрошенных не считают ограничение помощи Киеву приоритетом. Опрос проводился с 19 по 22 ноября 2024 года среди 2232 совершеннолетних жителей США. Допустимая погрешность результата составляет 2,3 процентных пункта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
Опрос показал, сколько американцев хотят прекратить военную помощь Украине

CBS News: 51 процент американцев хотят прекратить поставки оружия Украине

© AP Photo / Nam Y. HuhАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Nam Y. Huh
Американский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Более половины жителей США считают, что власти страны должны прекратить поставлять вооружения и военную помощь Украине, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CBS News совместно с исследовательской организацией YouGov.
На вопрос о том, следует ли США поставлять оружие и военную помощь Киеву, 51% респондентов ответили, "не следует". При этом за продолжение поставок на Украину высказались 49% опрошенных.
Кроме того, 69% респондентов полагают, что сокращение помощи Украине должно стать одним из приоритетов переходной команды победившего на президентских выборах Дональда Трампа. При этом 31% опрошенных не считают ограничение помощи Киеву приоритетом.
Опрос проводился с 19 по 22 ноября 2024 года среди 2232 совершеннолетних жителей США. Допустимая погрешность результата составляет 2,3 процентных пункта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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