https://ria.ru/20241126/ukraina-1985786705.html

Опрос показал, сколько американцев хотят прекратить военную помощь Украине

Опрос показал, сколько американцев хотят прекратить военную помощь Украине - РИА Новости, 26.11.2024

Опрос показал, сколько американцев хотят прекратить военную помощь Украине

Более половины жителей США считают, что власти страны должны прекратить поставлять вооружения и военную помощь Украине, свидетельствуют результаты опроса,... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T14:01

2024-11-26T14:01

2024-11-26T14:01

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сша

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Более половины жителей США считают, что власти страны должны прекратить поставлять вооружения и военную помощь Украине, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CBS News совместно с исследовательской организацией YouGov. На вопрос о том, следует ли США поставлять оружие и военную помощь Киеву, 51% респондентов ответили, "не следует". При этом за продолжение поставок на Украину высказались 49% опрошенных. Кроме того, 69% респондентов полагают, что сокращение помощи Украине должно стать одним из приоритетов переходной команды победившего на президентских выборах Дональда Трампа. При этом 31% опрошенных не считают ограничение помощи Киеву приоритетом. Опрос проводился с 19 по 22 ноября 2024 года среди 2232 совершеннолетних жителей США. Допустимая погрешность результата составляет 2,3 процентных пункта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241120/tramp-1984746476.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато