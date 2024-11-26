https://ria.ru/20241126/ukraina-1985688094.html

На Украине не будут конфисковывать имущество за коррупцию

На Украине не будут конфисковывать имущество за коррупцию - РИА Новости, 26.11.2024

На Украине не будут конфисковывать имущество за коррупцию

Верховная рада утвердила внесение изменений в статью 77 уголовного кодекса Украины, согласно которым конфискация имущества исключается из перечня наказаний за... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T01:52

2024-11-26T01:52

2024-11-26T01:52

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Верховная рада утвердила внесение изменений в статью 77 уголовного кодекса Украины, согласно которым конфискация имущества исключается из перечня наказаний за коррупционные преступления, сообщает местное издание Telegraf. "Рада убрала норму уголовного кодекса Украины, которая предусматривала назначение дополнительного наказания в виде конфискации имущества обвиняемого в коррупционном преступлении, который идет на сделку со следствием. Это произошло из-за принятия закона о лишении почетных званий и государственных наград предателей Украины и коллаборантов", - сообщает издание. Рада приняла 20 ноября закон о лишении государственных наград граждан Украины за поддержку России. По словам главы комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса, 29 октября был принят закон о внесении изменений в уголовный и процессуальный кодексы Украины об усовершенствовании регулирования сделок о признании виновности в уголовных производствах в отношении коррупционных правонарушений. Этим законом статья 77 уголовного кодекса была дополнена, поскольку эта статья была изложена в другой редакции, как он утверждает, в связи с чем и возникла "технико-юридическая ошибка" или "накладка норм". Ионушас подчеркнул, что депутаты работают над тем, чтобы вернуть эту норму в уголовный кодекс.

https://ria.ru/20241024/ukraina-1979914563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, верховная рада украины, в мире