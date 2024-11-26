Рейтинг@Mail.ru
На Украине не будут конфисковывать имущество за коррупцию - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:52 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/ukraina-1985688094.html
На Украине не будут конфисковывать имущество за коррупцию
На Украине не будут конфисковывать имущество за коррупцию - РИА Новости, 26.11.2024
На Украине не будут конфисковывать имущество за коррупцию
Верховная рада утвердила внесение изменений в статью 77 уголовного кодекса Украины, согласно которым конфискация имущества исключается из перечня наказаний за... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T01:52
2024-11-26T01:52
украина
россия
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Верховная рада утвердила внесение изменений в статью 77 уголовного кодекса Украины, согласно которым конфискация имущества исключается из перечня наказаний за коррупционные преступления, сообщает местное издание Telegraf. "Рада убрала норму уголовного кодекса Украины, которая предусматривала назначение дополнительного наказания в виде конфискации имущества обвиняемого в коррупционном преступлении, который идет на сделку со следствием. Это произошло из-за принятия закона о лишении почетных званий и государственных наград предателей Украины и коллаборантов", - сообщает издание. Рада приняла 20 ноября закон о лишении государственных наград граждан Украины за поддержку России. По словам главы комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса, 29 октября был принят закон о внесении изменений в уголовный и процессуальный кодексы Украины об усовершенствовании регулирования сделок о признании виновности в уголовных производствах в отношении коррупционных правонарушений. Этим законом статья 77 уголовного кодекса была дополнена, поскольку эта статья была изложена в другой редакции, как он утверждает, в связи с чем и возникла "технико-юридическая ошибка" или "накладка норм". Ионушас подчеркнул, что депутаты работают над тем, чтобы вернуть эту норму в уголовный кодекс.
https://ria.ru/20241024/ukraina-1979914563.html
https://ria.ru/20240615/ukraina-1953094903.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, верховная рада украины, в мире
Украина, Россия, Верховная Рада Украины, В мире
На Украине не будут конфисковывать имущество за коррупцию

Telegraf: Рада исключила конфискацию имущества из перечня наказаний за коррупцию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Верховная рада утвердила внесение изменений в статью 77 уголовного кодекса Украины, согласно которым конфискация имущества исключается из перечня наказаний за коррупционные преступления, сообщает местное издание Telegraf.
"Рада убрала норму уголовного кодекса Украины, которая предусматривала назначение дополнительного наказания в виде конфискации имущества обвиняемого в коррупционном преступлении, который идет на сделку со следствием. Это произошло из-за принятия закона о лишении почетных званий и государственных наград предателей Украины и коллаборантов", - сообщает издание.
Люди на улице в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Большинство жителей Украины отмечают рост коррупции, показал опрос
24 октября, 20:34
Рада приняла 20 ноября закон о лишении государственных наград граждан Украины за поддержку России.
По словам главы комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса, 29 октября был принят закон о внесении изменений в уголовный и процессуальный кодексы Украины об усовершенствовании регулирования сделок о признании виновности в уголовных производствах в отношении коррупционных правонарушений. Этим законом статья 77 уголовного кодекса была дополнена, поскольку эта статья была изложена в другой редакции, как он утверждает, в связи с чем и возникла "технико-юридическая ошибка" или "накладка норм".
Ионушас подчеркнул, что депутаты работают над тем, чтобы вернуть эту норму в уголовный кодекс.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
На Украине согласовали законопроект, обещающий индульгенцию коррупционерам
15 июня, 12:03
 
УкраинаРоссияВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала