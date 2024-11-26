На Украине не будут конфисковывать имущество за коррупцию
Telegraf: Рада исключила конфискацию имущества из перечня наказаний за коррупцию
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Верховная рада утвердила внесение изменений в статью 77 уголовного кодекса Украины, согласно которым конфискация имущества исключается из перечня наказаний за коррупционные преступления, сообщает местное издание Telegraf.
"Рада убрала норму уголовного кодекса Украины, которая предусматривала назначение дополнительного наказания в виде конфискации имущества обвиняемого в коррупционном преступлении, который идет на сделку со следствием. Это произошло из-за принятия закона о лишении почетных званий и государственных наград предателей Украины и коллаборантов", - сообщает издание.
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Рада приняла 20 ноября закон о лишении государственных наград граждан Украины за поддержку России.
По словам главы комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса, 29 октября был принят закон о внесении изменений в уголовный и процессуальный кодексы Украины об усовершенствовании регулирования сделок о признании виновности в уголовных производствах в отношении коррупционных правонарушений. Этим законом статья 77 уголовного кодекса была дополнена, поскольку эта статья была изложена в другой редакции, как он утверждает, в связи с чем и возникла "технико-юридическая ошибка" или "накладка норм".
Ионушас подчеркнул, что депутаты работают над тем, чтобы вернуть эту норму в уголовный кодекс.