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ВСУ обстреляли автобус в Новой Каховке кассетным боеприпасом
ВСУ обстреляли автобус в Новой Каховке кассетным боеприпасом - РИА Новости, 26.11.2024
ВСУ обстреляли автобус в Новой Каховке кассетным боеприпасом
Удар по автобусу в Новой Каховке в Херсонской области нанесен боеприпасом с кассетной боевой частью, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T19:58
2024-11-26T19:58
2024-11-26T19:58
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Удар по автобусу в Новой Каховке в Херсонской области нанесен боеприпасом с кассетной боевой частью, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что ВСУ во вторник обстреляли из миномета автобус, есть погибшие и пострадавшие. "Украинские военные нанесли удар из миномёта боеприпасом с кассетной боевой частью по маршрутному автобусу, стоявшему на остановке", - написал Сальдо. По его словам, одновременно потеряли жизни четыре человека, 17 пострадали и находятся в больнице с тяжёлым увечьями. "Удар был нанесён точно, а значит специально ждали, когда автобус остановится, чтобы произвести нападение таким коварным и бесчеловечным методом", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20241123/vsu-1985356689.html
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новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли автобус в Новой Каховке кассетным боеприпасом
Сальдо заявил, что ВСУ обстреляли автобус в Новой Каховке кассетным боеприпасом