https://ria.ru/20241126/udar-1985876042.html

ВСУ обстреляли автобус в Новой Каховке кассетным боеприпасом

ВСУ обстреляли автобус в Новой Каховке кассетным боеприпасом - РИА Новости, 26.11.2024

ВСУ обстреляли автобус в Новой Каховке кассетным боеприпасом

Удар по автобусу в Новой Каховке в Херсонской области нанесен боеприпасом с кассетной боевой частью, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T19:58

2024-11-26T19:58

2024-11-26T19:58

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Удар по автобусу в Новой Каховке в Херсонской области нанесен боеприпасом с кассетной боевой частью, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что ВСУ во вторник обстреляли из миномета автобус, есть погибшие и пострадавшие. "Украинские военные нанесли удар из миномёта боеприпасом с кассетной боевой частью по маршрутному автобусу, стоявшему на остановке", - написал Сальдо. По его словам, одновременно потеряли жизни четыре человека, 17 пострадали и находятся в больнице с тяжёлым увечьями. "Удар был нанесён точно, а значит специально ждали, когда автобус остановится, чтобы произвести нападение таким коварным и бесчеловечным методом", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20241123/vsu-1985356689.html

новая каховка

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новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия