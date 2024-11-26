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Двух жителей Казани обвинили в убийстве 25-летней давности - РИА Новости, 26.11.2024
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20:49 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/ubiystvo-1985881488.html
Двух жителей Казани обвинили в убийстве 25-летней давности
Двух жителей Казани обвинили в убийстве 25-летней давности - РИА Новости, 26.11.2024
Двух жителей Казани обвинили в убийстве 25-летней давности
Следователи предъявили обвинение в убийстве 25-летней давности двум жителям Казани, они арестованы, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T20:49
2024-11-26T20:49
происшествия
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КАЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в убийстве 25-летней давности двум жителям Казани, они арестованы, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан двум местным жителям предъявлено обвинение в убийстве, совершенном зимой 1999 года в городе Казани", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 1998 году, не желая отдавать казанскому предпринимателю 8,5 тысячи долларов за приобретенный у него автомобиль, мужчины приняли решение совершить его убийство. Для этого они обратились к одному из лидеров преступной группировки "Хади Такташ", который за вознаграждение в 3 тысячи долларов привлек к совершению убийства другого участника группировки. 28 января 1999 года предприниматель был застрелен на улице Серова в Казани. Проведенный на тот момент комплекс мероприятий не позволил установить личности причастных к преступлению. Как отмечает следственное управление, в результате работы по расследованию преступлений прошлых лет личности причастных к совершению преступления были установлены. При взаимодействии сотрудников СК, МВД и ФСБ фигуранты были задержаны. По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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казань
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происшествия, казань, россия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Казань, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Двух жителей Казани обвинили в убийстве 25-летней давности

Двух жителей Казани арестовали по обвинению в убийстве 25-летней давности

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в убийстве 25-летней давности двум жителям Казани, они арестованы, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан двум местным жителям предъявлено обвинение в убийстве, совершенном зимой 1999 года в городе Казани", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 1998 году, не желая отдавать казанскому предпринимателю 8,5 тысячи долларов за приобретенный у него автомобиль, мужчины приняли решение совершить его убийство. Для этого они обратились к одному из лидеров преступной группировки "Хади Такташ", который за вознаграждение в 3 тысячи долларов привлек к совершению убийства другого участника группировки. 28 января 1999 года предприниматель был застрелен на улице Серова в Казани.
Проведенный на тот момент комплекс мероприятий не позволил установить личности причастных к преступлению.
Как отмечает следственное управление, в результате работы по расследованию преступлений прошлых лет личности причастных к совершению преступления были установлены. При взаимодействии сотрудников СК, МВД и ФСБ фигуранты были задержаны. По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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ПроисшествияКазаньРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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