https://ria.ru/20241126/ubiystvo-1985881488.html

Двух жителей Казани обвинили в убийстве 25-летней давности

Двух жителей Казани обвинили в убийстве 25-летней давности - РИА Новости, 26.11.2024

Двух жителей Казани обвинили в убийстве 25-летней давности

Следователи предъявили обвинение в убийстве 25-летней давности двум жителям Казани, они арестованы, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T20:49

2024-11-26T20:49

2024-11-26T20:49

происшествия

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КАЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в убийстве 25-летней давности двум жителям Казани, они арестованы, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан двум местным жителям предъявлено обвинение в убийстве, совершенном зимой 1999 года в городе Казани", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 1998 году, не желая отдавать казанскому предпринимателю 8,5 тысячи долларов за приобретенный у него автомобиль, мужчины приняли решение совершить его убийство. Для этого они обратились к одному из лидеров преступной группировки "Хади Такташ", который за вознаграждение в 3 тысячи долларов привлек к совершению убийства другого участника группировки. 28 января 1999 года предприниматель был застрелен на улице Серова в Казани. Проведенный на тот момент комплекс мероприятий не позволил установить личности причастных к преступлению. Как отмечает следственное управление, в результате работы по расследованию преступлений прошлых лет личности причастных к совершению преступления были установлены. При взаимодействии сотрудников СК, МВД и ФСБ фигуранты были задержаны. По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20241126/podozrevaemyj-1985783098.html

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, казань, россия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)