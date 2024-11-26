Двух жителей Казани обвинили в убийстве 25-летней давности
Двух жителей Казани арестовали по обвинению в убийстве 25-летней давности
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в убийстве 25-летней давности двум жителям Казани, они арестованы, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан двум местным жителям предъявлено обвинение в убийстве, совершенном зимой 1999 года в городе Казани", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 1998 году, не желая отдавать казанскому предпринимателю 8,5 тысячи долларов за приобретенный у него автомобиль, мужчины приняли решение совершить его убийство. Для этого они обратились к одному из лидеров преступной группировки "Хади Такташ", который за вознаграждение в 3 тысячи долларов привлек к совершению убийства другого участника группировки. 28 января 1999 года предприниматель был застрелен на улице Серова в Казани.
Проведенный на тот момент комплекс мероприятий не позволил установить личности причастных к преступлению.
Как отмечает следственное управление, в результате работы по расследованию преступлений прошлых лет личности причастных к совершению преступления были установлены. При взаимодействии сотрудников СК, МВД и ФСБ фигуранты были задержаны. По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.